أسعار الذهب اليوم بمصر الجمعة 14 يونيو | ارتفاع قياسي هو الأعلى مُنذ 8 أسابيع تحت تأثير عوامل السوق العالمية

أسعار الذهب تشهد من جديد توجه نحو الارتفاع، ولكن هذه المرة الارتفاع قياسي لم يحدث منذ شهر أبريل الماضي، وذلك تحت تأثير عدد من العوامل التي اجتمعت معاً، لتجعل اليوم الجمعة 14 يونيو هو يوم الذهب بلا منازع، فلقد شهدت المنطقة أحداث سياسية خطيرة رفعت من أسعار النفط على خلفية توترات منطقة الخليج العربي، فضلاً عن توقعات متزايدة أن يُصدر الفيدرالي الأمريكي قراره بعد يومي 16 إلى 18 يونيو القادم بخفض الفائدة .

كل هذه العوامل جعلت الطلب على الذهب في تزايد ملحوظ، وهذا بدوره رفع من أسعار الذهب اليوم سواء على مستوى أسواق المال العالمية، أو النطاق المحلي بمصر، وفيما يلي تقرير مُفصل يوضح أحدث أسعار الذهب اليوم الجمعة 14 يونيو بمصر، ويوضح كيف ارتفع الذهب اليوم بشكل قياسي لسعر الجرام، هو الأكبر منذ 8 أسابيع .

أسعار الذهب اليوم 14 يونيو بمصر

حيث بالمتابعة لأحدث تقرير لأسعار الذهب بعد بداية جلسات اليوم الجمعة 14 يونيو 2019، تبين أن سعر جرام الذهب اليوم داخل السوق المصرية سجل ارتفاع بمقدار 7 جنيه دفعة واحدة، وهو أعلى مستوى يسجله الذهب محلياً وعالمياً منذ ثمانية أسابيع وتحديداً منتصف أبريل 2019 .. وسجل الذهب الأسعار التالية :

سجل الذهب اليوم بمصر الجمعة 14 يونيو من عيار 24 سعر 725 جنيه .

وسجل الذهب من عيار 22 اليوم بمصر الجمعة سعر 664 جنيه .

ووصل سعر الذهب بمصر من العيار 21 اليوم الجمعة لسعر 635 جنيه .

وسجل عيار 18 سعر 543 ليوم الجمعة 14 يونيو داخل مصر .

وسجل اليوم الجنيه الذهب بتاريخ الجمعة 14 يونيو داخل السوق المصرية سعر 5080 جنيه، وبهذا يرتفع الذهب لمستويات قياسية بحق محلياً تحت تأثير العوامل الدولية التي رفعت أسعار الذهب اليوم مع بداية الجلسات بأسواق التداول .