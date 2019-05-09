أسعار الذهب اليوم بمصر 9 مايو | المعدن الأصفر يشهد تراجع الخميس .. إليكم بيان السوق بالأرقام

سعر الذهب اليوم خدمه يتطلع إليها المُتابعين دوماً خاصة أولئك الذين يجعلون من الذهب عُنصرًا آمن للاستثمار الفردي سواء كان متوسط الأمد أو طويل الأمد، ويُعد الذهب قطعاً وبلا جدال ومنذ فجر التاريخ الأكثر تفضيلاً لدى قطاعات صغار المستثمرين والمُدخرين، وذلك لما يُمثله رغم تقلبات سعره من مستودع قيم ومخزن حقيقي للقيمة النقدية .

وعليه وبالمتابعة المستمرة والفورية لأحدث الأسعار سوف نُقدم لكم، أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر بتاريخ 9-5-2019 وذلك كما ورد من بيانات سعريه عن أسواق الصاغة المصرية حول أحدث أسعار المعدن النفيس الآن وفق الحركة والمؤشر العام للتداول على الذهب محلياً .. فإليكم التفاصيل .

أسعار الذهب الآن بمصر 9 مايو 2019

وبالمتابعة الميدانية لأحدث تقارير أسعار الذهب بمصر، وبرصد تصريحات سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية نادي نجيب تبين لنا أن الذهب شهد اليوم الخميس تراجع بمقدار جنيه للجرام عن اليوم الذي سبقه يوم الأربعاء، ولقد نقلنا لكم بيان الأسعار تفصيلي لكافة أعيرة الذهب وأيضاً سعر الجنيه الذهب بالسوق اليوم .

سجل عيار 24 من الذهب اليوم الخميس 9 مايو داخل مصر سعر 701 جنيه .

سجل عيار 22 للذهب اليوم الخميس بالسوق المصري سعر 642 جنيه .

سجل عيار 21 بمصر وهو الأكثر طلب بالسوق سعر 613 جنيه .

سجل عيار 18 من الذهب الخميس بمصر سعر 525 جنيه .

ولقد سجل عيار 14 داخل مصر من الذهب اليوم سعر 409 جنيه .

ووفق المتابعة لبيانات أسعار الخميس 9 مايو 2019 والمُتعلقة بأحدث أسعار الذهب اليوم، تبين أن سعر الجنيه الذهب اليوم بمصر قد سجل الخميس سعر 4904 جنيه .