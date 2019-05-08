تذبذب محدود في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8/5/2019 محلياً وعالميا سعر الذهب جميع الأعيرة .. توقعات سعر الذهب عالميا ومحليا بعد انعكاس منحنى العائد على السندات الأمريكية

سجلت أسعار الذهب اليوم تذبذب سعري محدود بعد التراجعات العميقة والغوص في المنطقة الحمراء الفترة الماضية أما عن سعر الذهب هذا الأسبوع فقد شهدت تذبذبات سعرية محدودة، بعدما استطاع سعر الذهب الدخول مرة أخرى في القناة الهابطة وذلك لكسرة الدعم الرئيسي متجاوزا النقطة السعرية الهامة عند مستويات 1296 دولار للأوقية، فقد سجلت أسعار الذهب بالأسواق العالمية اليوم سعر 1281 دولار للأوقية، وكان أعلى سعر سجله المعدن النفيس خلال 12 شهر قرب مستوى 1400 دولار للأوقية، وفي حال استقرت أسعار الذهب لمدة ثلاثة أيام فوق مستوى 1280 دولار للأوقية فمن المتوقع الإفلات الفعلي من القناة الهابطة ويستهدف المعدن النفيس لمستويات المقاومة التالية عند مستويات 1296 دولار للأوقية.

ويعتبر الذهب هو الملاذ الآمن الفعلي والحقيقي للحفاظ على الثروات والمدخرات في حالة ضبابية المشهد الاقتصادي العالمي، في ظل صراعات اقتصادية طاحنة تدور حاليا بين أقطاب الاقتصاد العالمي، فمن ناحية ما يدور من صراع أمريكي صيني، وكذلك صراع أمريكي أورولي على كعكة الاقتصاد العالمي.

تذبذب محدود في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

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أما عن الأسعار المحلية للمعدن الثمين فهي بالتأكيد تتأثر بالأسعار العالمية صعوداً وهبوطاً، حيث سجلا أسعار الذهب المحلية بمصر أعلى مستوياتها السعرية خلال الستة أشهر الماضية، ومن أهم العوامل الأخري التي تتحكم في أسعار الذهب المحلية بأي دولة هو قيمته عملتها مقابل الدولار صعودا أو هبوطاً، ويرجع ذلك لأن التقييم لأسعار الذهب عالميا هو بالدولار الأمريكي.

أسعار الذهب اليوم بمصر

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 698 إلى 701 عيار 22 640 إلى 642 عيار 21 611 إلى 613 عيار 18 524 إلى 525 عيار 14 407 إلى 409 عيار 12 349 إلى 350 الاونصة 21,717 إلى 21,788 الجنيه الذهب 4,888 إلى 4,904 الكيلو 698,286 إلى 700,571

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لذلك فمن المتوقع في ظل التوقعات بأزمة اقتصادية عالمية أن يواصل الذهب الصعود لأسعار جديدة، حيث ينصح دائما باللجوء للذهب في ظل الأزمات الاقتصادية وكذلك الظروف الجيوسياسية التي تعم العالم حالياً، حيث تخرج المدخرات من أسواق المال والأسهم والبورصات العالمية وتتدفق على شراء الذهب.