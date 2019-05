تذبذب محدود في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8/5/2019 محلياً وعالميا سعر الذهب جميع الأعيرة .. توقعات سعر الذهب عالميا ومحليا بعد انعكاس منحنى العائد على السندات الأمريكية

Diamond land wishes you a very merry Christmas 🎄❤💎Ring Code number: RN7443Earring code number: ER3306For more details please visit one of our shops, thank you: HELIOPOLIS: 19 farid st, behind le meridien salah salem. TEL: 0224146606CITY STARS: new extention (3rd floor). TEL: 01111919099KORBA BRANCH:4 al thawra streetTEL: 0224145408MOHANDESIN: 24 adb el mon3eim reyad street. TEL: 0233380090ALEXANDRIA:City center mallTEL: 010002655096th Of october city:Mall of EgyptTEL: 01158532259#rings #diamondrings #earrings #diamondearings #jewelry #ladies #gifts #fashion #glamour #classy #cairo #diamondland #exceptional #exquisite #luxury #egypt #Christmas

Gepostet von Diamond Land am Montag, 24. Dezember 2018