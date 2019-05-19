ويستمر تذبذب محدود في أسعار الذهب اليوم الأحد 19/5/2019 محلياً وعالميا سعر الذهب جميع الأعيرة

سجلت أسعار الذهب اليوم تذبذب سعري محدود بعد التراجعات العميقة والغوص في المنطقة الحمراء الفترة الماضية أما عن سعر الذهب هذا الأسبوع فقد شهدت تذبذبات سعرية محدودة، بعدما استطاع سعر الذهب الدخول مرة أخرى في القناة الهابطة وذلك لكسرة الدعم الرئيسي متجاوزا النقطة السعرية الهامة عند مستويات 1286 دولار للأوقية، فقد سجلت أسعار الذهب بالأسواق العالمية اليوم سعر 1277 دولار للأوقية، وكان أعلى سعر سجله المعدن النفيس خلال 12 شهر قرب مستوى 1400 دولار للأوقية، وفي حال استقرت أسعار الذهب لمدة ثلاثة أيام فوق مستوى 1280 دولار للأوقية فمن المتوقع الإفلات الفعلي من القناة الهابطة ويستهدف المعدن النفيس لمستويات المقاومة التالية عند مستويات 1296 دولار للأوقية.

ويعتبر الذهب هو الملاذ الآمن الفعلي والحقيقي للحفاظ على الثروات والمدخرات في حالة ضبابية المشهد الاقتصادي العالمي، في ظل صراعات اقتصادية طاحنة تدور حاليا بين أقطاب الاقتصاد العالمي، فمن ناحية ما يدور من صراع أمريكي صيني، وكذلك صراع أمريكي أورولي على كعكة الاقتصاد العالمي.

تذبذب محدود في أسعار الذهب اليوم

تذبذب محدود في أسعار الذهب اليوم السبت 18 مايو 2019

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أما عن الأسعار المحلية للمعدن الثمين فهي بالتأكيد تتأثر بالأسعار العالمية صعوداً وهبوطاً، حيث سجلا أسعار الذهب المحلية بمصر أعلى مستوياتها السعرية خلال الستة أشهر الماضية، ومن أهم العوامل الأخري التي تتحكم في أسعار الذهب المحلية بأي دولة هو قيمته عملتها مقابل الدولار صعودا أو هبوطاً، ويرجع ذلك لأن التقييم لأسعار الذهب عالميا هو بالدولار الأمريكي.

أسعار الذهب اليوم بمصر

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 694 إلى 696 عيار 22 636 إلى 638 عيار 21 607 إلى 609 عيار 18 520 إلى 522 عيار 14 405 إلى 406 عيار 12 347 إلى 348 الاونصة 21,575 إلى 21,646 الجنيه الذهب 4,856 إلى 4,872 الكيلو 693,714 إلى 696,000

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لذلك فمن المتوقع في ظل التوقعات بأزمة اقتصادية عالمية أن يواصل الذهب الصعود لأسعار جديدة، حيث ينصح دائما باللجوء للذهب في ظل الأزمات الاقتصادية وكذلك الظروف الجيوسياسية التي تعم العالم حالياً، حيث تخرج المدخرات من أسواق المال والأسهم والبورصات العالمية وتتدفق على شراء الذهب.