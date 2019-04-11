 التخطي إلى المحتوى

أسعار الذهب اليوم في الخميس 11-04-2019 في محلات الصاغة المصرية آخر تحديث

كتب محمد يحيى آخر تحديث

ننشر لكم عبر موقعنا كلمة أسعار الذهب اليوم في الخميس 11-04-2019 في محلات الصاغة المصرية آخر تحديث، حيث تشهد أسعار الذهب عدم استقرار في الأسواق المصرية، وتتأرجح الأسعار ما بين صعود فترة وهبوط فترة أخري، ويرجع السبب وراء ذلك عدم استقرار سعر الدولار في البنوك الرسمية بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري، مما أثر على العديد من الأسعار لجميع السلع الاستهلاكية والخدمات، واليوم نعرض عليكم متوسط سعر الذهب في مصر ونقوم بالتحديث بشكل لحظي فور تغير الأسعار في السوق، يرجي الانتباه أن الأسعار التي نعرضها لا تشمل سعر المصنعية.

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في الخميس 11-04-2019

نقدم لكم من خلال هذا الجدول سعر الذهب الاَن في السوق المصري، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشاراً مبلغ 628 جنيه، بينما سجل سعر الجنية الذهب مبلغ 5024 جنيه، الرجاء العلم أن اسعار الذهب الموجودة في الجداول لا تشمل سعر المصنعية الذي يمثل نسبة 10% من سعر الجرام تقريباً.

عيار الذهبسعر جرام الذهب في مصر بدون مصنعية
عيار 24717 جنيه
عيار 21628 جنيه
عيار 18538 جنيه
عيار 14419 جنيه
عيار 12359 جنيه
الجنيه الذهب5024 جنيه
أوقية الذهب1304$
كيلو الذهب717,714 جنيه

يرجى ترك تعليق بتوقعاتكم لما قد يحدث في أسعار الذهب خلال الأيام القادمة

← آخر خبر:


قد يهمك أيضاً


عن الكاتب

محمد يحيى

اسمي محمد يحي السيد أعمل في مجال التدوين والكتابة منذ عام 2013، عملت لدى الكثير من المواقع والمجلات الكبيرة مثل موقع نجوم مصرية، عملي الأساسي مهندس مدني، أحب السفر والقراءة والإطلاع

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.