ننشر لكم عبر موقعنا كلمة أسعار الذهب اليوم في الخميس 11-04-2019 في محلات الصاغة المصرية آخر تحديث، حيث تشهد أسعار الذهب عدم استقرار في الأسواق المصرية، وتتأرجح الأسعار ما بين صعود فترة وهبوط فترة أخري، ويرجع السبب وراء ذلك عدم استقرار سعر الدولار في البنوك الرسمية بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري، مما أثر على العديد من الأسعار لجميع السلع الاستهلاكية والخدمات، واليوم نعرض عليكم متوسط سعر الذهب في مصر ونقوم بالتحديث بشكل لحظي فور تغير الأسعار في السوق، يرجي الانتباه أن الأسعار التي نعرضها لا تشمل سعر المصنعية.

أسعار الذهب اليوم في الخميس 11-04-2019

نقدم لكم من خلال هذا الجدول سعر الذهب الاَن في السوق المصري، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشاراً مبلغ 628 جنيه، بينما سجل سعر الجنية الذهب مبلغ 5024 جنيه، الرجاء العلم أن اسعار الذهب الموجودة في الجداول لا تشمل سعر المصنعية الذي يمثل نسبة 10% من سعر الجرام تقريباً.

عيار الذهب سعر جرام الذهب في مصر بدون مصنعية عيار 24 717 جنيه عيار 21 628 جنيه عيار 18 538 جنيه عيار 14 419 جنيه عيار 12 359 جنيه الجنيه الذهب 5024 جنيه أوقية الذهب 1304$ كيلو الذهب 717,714 جنيه

يرجى ترك تعليق بتوقعاتكم لما قد يحدث في أسعار الذهب خلال الأيام القادمة

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