أسعار الذهب اليوم في السعودية .. جرام عيار 24 يسجل سعر 155.22 ريال سعودي

اسعار الذهب اليوم في السعودية كما هي موضحة في الجدول المرفق أدناه، متضمنة أسعار جرام العيارات الأكثر استخدامًا في المملكة العربية السعودية وهي 24 قيراط، و22 قيراط ، و18 قيراط، ويُستخدم في بعض الأحيان عيار 21 قيراط ، إضافة لأسعار الأوقية والكيلوغرام، وذلك حسب آخر تحديث للأسعار الذي يجري كل ساعة تقريبًا .

أسعار الذهب اليوم في السعودية

وحدة الذهب سعر الذهب بالريال السعودي (SAR سعر الذهب بالدولار الأمريكي (USD) جرام عيار 24 155.22 ريال 41.39 $ جرام عيار 22 142.28 ريال 37.94 $ جرام عيار 21 135.82 ريال 36.21 $ جرام عيار 18 116.41 ريال 31.04 $ الأوقية الذهب 4.827 ريال 1.287 $ الجنيه الذهب 1.087 ريال 289.71 $ الكيلو الذهب 155.216 ريال 41.386 $

سعر الذهب اليوم في السعودية

عادةً ما يختار الناس في المملكة العربية السعودية شراء الذهب لكل عيار وفقًا لاحتياجاتهم وتفضيلاتهم ، ويمكن الاستعلام الآن عن أحدث أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية لكل تولة ولكل غرام عبر الإنترنت ، ونقدم عبر هذه الصفحة المعلومات الأكثر صلة حول أسعار الذهب السائدة في المملكة العربية السعودية ، حيث لوحظ أن سعر الذهب يستمر في التقلب .

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