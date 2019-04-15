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أسعار الذهب اليوم في السعودية .. جرام عيار 24 يسجل سعر 155.22 ريال سعودي

كتب سمير زيادة آخر تحديث

اسعار الذهب اليوم في السعودية كما هي موضحة في الجدول المرفق أدناه، متضمنة أسعار جرام العيارات الأكثر استخدامًا في المملكة العربية السعودية وهي 24 قيراط،  و22 قيراط ، و18 قيراط، ويُستخدم في بعض الأحيان عيار 21 قيراط ، إضافة لأسعار الأوقية والكيلوغرام، وذلك حسب آخر تحديث للأسعار الذي يجري كل ساعة تقريبًا .

مخطط بياني لحركة أسعار الذهب
مخطط بياني لحركة أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم في السعودية

وحدة الذهبسعر الذهب بالريال السعودي (SARسعر الذهب بالدولار الأمريكي (USD)
جرام عيار 24155.22 ريال41.39 $
جرام عيار 22142.28 ريال37.94 $
جرام عيار 21135.82 ريال36.21 $
جرام عيار 18116.41 ريال31.04 $
الأوقية الذهب4.827 ريال1.287 $
الجنيه الذهب1.087 ريال289.71 $
الكيلو الذهب155.216 ريال41.386 $

سعر  الذهب اليوم في السعودية

عادةً ما يختار الناس في المملكة العربية السعودية شراء الذهب لكل عيار وفقًا لاحتياجاتهم وتفضيلاتهم ، ويمكن الاستعلام الآن عن أحدث أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية لكل تولة ولكل غرام عبر الإنترنت ، ونقدم عبر هذه الصفحة المعلومات الأكثر صلة حول أسعار الذهب السائدة في المملكة العربية السعودية ، حيث لوحظ أن سعر الذهب يستمر في التقلب .

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عن الكاتب

سمير زيادة

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

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