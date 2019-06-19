أسعار الذهب اليوم في السعودية الأربعاء 16 شوال | شامل جميع الأعيرة بالمملكة وفق نتائج ختام جلسات التداول

أسعار الذهب وما أحاط بيها خلال السبعة أيام الماضية من تأرجح شديد شهدت فيه أسعار المعدن الأصفر هبوطاً وصعوداً كبيرين، وذلك بسبب التأرجح الكبير في العوامل التي تحكم أسعار الذهب على المستوى العالمي وتأثر بطبيعة الحالة في أسعار الأوقية الذهبية عالمية، وفي مقدمتها أسعار النفط وما لحق بيه من مؤثرات سياسية بمنطقة الخليج، وأسعار الدولار المُتأثر وبشدة بنتائج إحصائيات معدلات النمو الصناعي بالولايات المتحدة وما يخلفه من تأثيرات على معدلات الفائدة المتوقعة .

والآن سوف نوضح لكم بيان أسعار الذهب داخل السعودية لتعاملات اليوم الأربعاء بتاريخ 16 شوال 1440 هجرياً و19 يونيو 2019 ميلادياً، وسوف يكون الطرح وفق مؤشرات ختام الجلسات لليوم، وما نتج عنها من تأثيرات على أسعار كافة أعيرة الذهب الموجودة بأسواق المملكة، بالإضافة لأسعار الجنيه الذهب وكيلو الذهب وسعر الأوقية الذهبية اليوم الأربعاء داخل السعودية .

أسعار الذهب الآن بالسعودية

وبالمتابعة خلال ساعات جلسات التداول الثلاث من بداية الجلسات لمنتصف اليوم حتى ختام جلسات التعامل الخاصة بأسعار الذهب اليوم بالمملكة العربية السعودية، بتاريخ 16 شوال، تبين أن أسعار الذهب الآن بالسعودية هي كالتالي :

عيار 24 سجل اليوم الأربعاء بالسعودية سعر 162.08 ريال .

وسجل عيار 22 من الذهب للجرام بالسعودية سعر 148.58 ريال .

وسعر عيار 21 اليوم الأربعاء بالمملكة سجل سعر 141.82 ريال .

وسجل عيار 18 داخل المملكة ليوم الأربعاء سعر 121.56 ريال .

أما سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء بالسعودية فقد سجل سعر 162.081 ريال، وسجلت الأوقية الأربعاء سعر 5041 ريال، وسجل الأربعاء بالسعودية 19 يونيو الجنيه الذهب سعر 1135 ريال .