أسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ 28 رمضان 1440 وفق بيانات الأسواق بالمملكة

أسعار الذهب الآن بالسعودية، هو التقرير الأهم بالنسبة لقطاع الادخار والاستثمار الفردي للمواطن السعودي، فدائماً لأسعار الذهب بالسعودية خصوصية عالية نظراً لأن الذهب بالمملكة يمتلك أفضلية مطلقة عن السعوديين بشكل خاص فيما يتعلق بالاستثمار الفردي المستقبلي .

ومن هنا سوف نقدم الآن أحدث أسعار الذهب بالمملكة العربية السعودية لتاريخ 28 رمضان 1440 حسب مؤشرات أسواق الذهب بالسعودية حتى الساعة، وسوف نتابع معكم بالمعلومات الفورية عن أسعار الذهب بالسعودية كافة المتغيرات ونعرضها ربطاً بالمؤشرات العالمية لأسعار الذهب وتأثيرها المباشر على أسعار الذهب بالمملكة .

أسعار الذهب اليوم 2 يونيو 2019 بالسعودية

وتبين من المتابعة لأسعار الذهب اليوم الأحد بالسعودية بتاريخ 2 يونيو 2019، أن الأسعار قد سجلت البيانات التالي ذكرها، مع التأكيد أن الأسعار التالية للذهب بالسعودية هي أسعار منقوص منها تكلفة المصنعية التي تتم إضافتها من قبل الصاغة على المشغولات الذهبية :

سجل اليوم الأحد 2 يونيو العيار 24 من الذهب بالسعودية سعر 157.48 ريال سعودي .

سجل اليوم عيار 22 من الذهب بالمملكة سعر 144.36 ريال .

سجل اليوم عيار 21 بالسعودية بدون المصنعية كما سبق وأكدنا سعر 137.80 ريال سعودي .

سعر عيار 18 اليوم من الذهب بالسعودية سجل سعر 118.11 ريال .

وسجل الذهب من عيار 14 بالسعودية وهو الأقل طلباً فيها سعر 91.86 ريال سعودي .

ووفق المتابعة لأحدث الأسعار للمعدن الأصفر بالسعودية اتضح أن الجنيه الذهب بالسعودية اليوم قد سجل سعر 1102 ريال سعودي، أما عن السعر الخاص اليوم بالأوقية الذهبية داخل السعودية بتاريخ 28 رمضان فلقد سجلت 4898 ريال سعودي .