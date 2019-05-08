أسعار الذهب في السعودية ومصر اليوم الأربعاء 8-5-2019

يبحث الكثيرون من محبي الادخار والباحثين عن الاستثمار، عن #أسعار_الذهب_اليوم_الأربعاء_8-5-2019، فأسعار الذهب اليوم فى السعودية ومصر هي معلومات اقتصادية مهمة، ويهتم بها المقبلون علي الزواج من الرجال والنساء من السعودية ومصر، وأسعار الذهب اليوم فى السعودية ومصر بصفة عامة يهتم بها المستثمرون، نتيجة ارتباط الذهب بالاقتصاد العالمي، ويظل الذهب ملاذا آمنا للكثيرين في الظروف الاقتصادي الصعبة، كما هو ملاذا للدول، وشهد الذهب في صباح اليوم الأربعاء 8-5-2019 استقرار في أسعار الذهب اليوم، بعد حالة من الانخفاض الصعود في السوق المحلية والعالمية، ونعرض هنا أسعار الذهب في السعودية ومصر.

أسعار الذهب في السعودية

بلغ سعر الأوقية عالميًا 1278 دولارا، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم 135.83 ريالا، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 116.43 ريالا للجرام.

أسعار الذهب في مصر

بلغ سعر الأوقية عالميًا 1278 دولارا، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم 610 جنيهات، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 522.5 جنيهًا للجرام.

جدول أسعار الذهب في سوق المال السعودية

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 155.24 ريال $41.39 سعر الذهب عيار 22 142.30 ريال $37.94 اسعار الذهب عيار 21 135.83 ريال $36.22 اسعار الذهب عيار 18 116.43 ريال $31.04 سعر الذهب عيار 14 90.55 ريال $24.15 سعر الذهب عيار 12 77.62 ريال $20.70 اسعار أوقية الذهب 4,828 ريال $1,287 اسعار جنيه الذهب 1,087 ريال $289.75 اسعار كيلو الذهب 155,236 ريال $41,392

سعر الذهب اليوم في السعودية ومقارنته بالأيام السابقة

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 7 مايو 154.95 135.58 116.21 90.39 77.47 6 مايو 154.47 135.16 115.85 90.11 77.23 5 مايو 154.29 135.01 115.72 90.01 77.15 4 مايو 154.30 135.01 115.73 90.01 77.15 3 مايو 154.28 135.00 115.71 90.00 77.14 2 مايو 153.34 134.17 115.01 89.45 76.67 1 مايو 153.97 134.72 115.48 89.81 76.98 30 إبريل 154.93 135.56 116.20 90.37 77.46 29 إبريل 154.37 135.07 115.78 90.05 77.18 28 إبريل 155.18 135.79 116.39 90.52 77.59

جدول أسعار الذهب في مصر محلات الصاغة

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 698 إلى 701 عيار 22 640 إلى 642 عيار 21 611 إلى 613 عيار 18 524 إلى 525 عيار 14 407 إلى 409 عيار 12 349 إلى 350 الاونصة 21,717 إلى 21,788 الجنيه الذهب 4,888 إلى 4,904 الكيلو 698,286 إلى 700,571

جدول أسعار الذهب في سوق المال