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أسعار الذهب في السعودية ومصر اليوم الأربعاء 8-5-2019

كتب أشرف ركن الدين آخر تحديث

يبحث الكثيرون من محبي الادخار والباحثين عن الاستثمار، عن #أسعار_الذهب_اليوم_الأربعاء_8-5-2019، فأسعار الذهب اليوم فى السعودية ومصر هي معلومات اقتصادية مهمة، ويهتم بها المقبلون علي الزواج من الرجال والنساء من السعودية ومصر، وأسعار الذهب اليوم فى السعودية ومصر بصفة عامة يهتم بها المستثمرون، نتيجة ارتباط الذهب بالاقتصاد العالمي، ويظل الذهب ملاذا آمنا للكثيرين في الظروف الاقتصادي الصعبة، كما هو ملاذا للدول، وشهد الذهب في صباح اليوم الأربعاء 8-5-2019 استقرار في أسعار الذهب اليوم، بعد حالة من الانخفاض الصعود في السوق المحلية والعالمية، ونعرض هنا أسعار الذهب في السعودية ومصر.

أسعار الذهب في السعودية

بلغ سعر الأوقية عالميًا 1278 دولارا، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم 135.83 ريالا، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 116.43 ريالا للجرام.

أسعار الذهب في مصر

بلغ سعر الأوقية عالميًا 1278 دولارا، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم 610 جنيهات، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 522.5 جنيهًا للجرام.

جدول أسعار الذهب في سوق المال السعودية

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 155.24 ريال $41.39
سعر الذهب عيار 22 142.30 ريال $37.94
اسعار الذهب عيار 21 135.83 ريال $36.22
اسعار الذهب عيار 18 116.43 ريال $31.04
سعر الذهب عيار 14 90.55 ريال $24.15
سعر الذهب عيار 12 77.62 ريال $20.70
اسعار أوقية الذهب 4,828 ريال $1,287
اسعار جنيه الذهب 1,087 ريال $289.75
اسعار كيلو الذهب 155,236 ريال $41,392

سعر الذهب اليوم في السعودية ومقارنته بالأيام السابقة

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
7 مايو 154.95 135.58 116.21 90.39 77.47
6 مايو 154.47 135.16 115.85 90.11 77.23
5 مايو 154.29 135.01 115.72 90.01 77.15
4 مايو 154.30 135.01 115.73 90.01 77.15
3 مايو 154.28 135.00 115.71 90.00 77.14
2 مايو 153.34 134.17 115.01 89.45 76.67
1 مايو 153.97 134.72 115.48 89.81 76.98
30 إبريل 154.93 135.56 116.20 90.37 77.46
29 إبريل 154.37 135.07 115.78 90.05 77.18
28 إبريل 155.18 135.79 116.39 90.52 77.59

جدول أسعار الذهب في مصر محلات الصاغة

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 698 إلى 701
عيار 22 640 إلى 642
عيار 21 611 إلى 613
عيار 18 524 إلى 525
عيار 14 407 إلى 409
عيار 12 349 إلى 350
الاونصة 21,717 إلى 21,788
الجنيه الذهب 4,888 إلى 4,904
الكيلو 698,286 إلى 700,571

جدول أسعار الذهب في سوق المال

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 709.94 جنيه $41.39
سعر الذهب عيار 22 650.78 جنيه $37.94
اسعار الذهب عيار 21 621.21 جنيه $36.22
اسعار الذهب عيار 18 532.46 جنيه $31.04
سعر الذهب عيار 14 414.13 جنيه $24.15
سعر الذهب عيار 12 354.97 جنيه $20.70
سعر الذهب عيار 9 266.23 جنيه $15.52
اسعار أوقية الذهب 22,079 جنيه $1,287
اسعار جنيه الذهب 4,970 جنيه $289.75
اسعار كيلو الذهب 709,940 جنيه $41,392

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عن الكاتب

أشرف ركن الدين

أهوى السفر والشطرنج، وأومن أن النجاح هو قدرتك على فعل ما لم يستطع غيرك فعله في وقت قصير وبجودة ممتازة

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