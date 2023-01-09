أسعار الذهب اليوم في الكويت وقيمة الجرام عيار 21 الأكثر تداولاً

أعلنت محلات الصاغة الكويتية عن أسعار الذهب اليوم في الكويت، بتاريخ يوم الأثنين الموافق 9 من يناير 2023، حيث أعلنت المحلات بأن أسعار الذهب والذي يوم به استقرار كبير عن ما تم تسجيله في الأيام الماضية، وسط حالة من الترقب بشأن الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة مع ارتفاع السعر العالمي.

سعر الذهب اليوم في الكويت

أعلنت محلات الصاغة بالكويت عن سعر الذهب اليوم الموافق 9 من يناير 2023 الأثنين، وأوضحت عن كافة أسعار الذهب المختلفة بدء من عيار 24 حتى سعر الجنية الذهبي ويمكنك معرفة الأسعار من خلال السطور التالية:

تم تسجيل سعر عيار الذهب 24 اليوم عند سعر 18.14 دينار كويتي وهو العيار الأغلى سعرًا.

أما بالنسبة لسعر جرام الذهب من عيار 22 في الكويت، فتم تسجيله اليوم عند مستوى 16.91 دينار كويتي.

بينما تم تسجيل سعر عيار الذهب 21 الأكثر تداولاً وبيعًا وشراءًا بين المواطنين عند سعر 16.14 دينار كويتي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستوى 13.83 دينار كويتي.

وأخيرًا جاء سعر جرام الذهب عيار 14 بقيمة 10.76 دينار كويتي.

سعر الجنيه الذهبي والأوقية

تم تسجيل سعر الجنيه الذهبي في الكويت حيث وصل إلى 129.12 دينار كويتي، على أن يكون سعره بالدولار يصل إلى 421.90 دولار أمريكي، بالإضافة إلى أن تم تسجيل سعر الأوقية الذهبية اليوم عند مستوى 573.66 دينار كويتي، وهو ما يُعادل حوالي 1.874 دولار أمريكي.

وأخيرًا تم تسجيل سعر كيلو الذهب في الكويت عند مستوى 18.446 دينار كويتي.