أسعار الذهب اليوم في قطر الأحد 26 أكتوبر 2025.. عيار 21 يسجل 377 ريال

يشهد سوق الذهب في دولة قطر اهتمامًا متزايدًا من جانب المواطنين والمقيمين، خاصة من المقبلين على الزواج والمستثمرين في المعدن النفيس، الذين يتابعون بشكل مستمر تطورات أسعار الذهب لما لها من تأثير مباشر على قرارات الشراء والادخار. ومع بداية تعاملات اليوم، الأحد، واصل الذهب في السوق القطرية تأرجحه بين الارتفاع والانخفاض، متأثرًا بحركة الأسواق العالمية والتقلبات في أسعار صرف الدولار الأمريكي، إلى جانب السياسات النقدية والفائدة التي تنتهجها البنوك المركزية الكبرى.

أسعار الذهب اليوم في قطر

سجلت أسعار الذهب في قطر اليوم استقرارًا نسبيًا مقارنة بتعاملات الأمس، وجاءت على النحو التالي:

عيار 24: سجل نحو 481.50 ريال قطري للجرام، ويُعد العيار الأعلى من حيث النقاء.

عيار 22: بلغ 456.00 ريال قطري للجرام.

عيار 21: وهو العيار الأكثر تداولًا بين المشترين، سجل نحو 377.25 ريال قطري للجرام.

عيار 18: سجل 361.00 ريال قطري للجرام، ويعتبر الخيار المفضل لكثير من المقبلين على الزواج نظرًا لسعره المتوسط مقارنة بالعيارات الأعلى.

عيار 14: بلغ 229.00 ريال قطري للجرام.

عيار 12: سجل 196.25 ريال قطري للجرام.

سعر الأونصة: بلغ نحو 12,205.25 ريال قطري، أي ما يعادل 3,356.38 دولار أمريكي.

سعر الجنيه الذهب: وصل إلى نحو 3,344.50 ريال قطري.

الذهب بين الادخار والزينة في قطر

يعد الذهب في قطر أحد الخيارات الاستثمارية الآمنة التي يفضلها المواطنون والمقيمون على حد سواء، سواء للاحتفاظ به كملاذ آمن ضد التقلبات الاقتصادية أو لاستخدامه في الزينة والمناسبات الاجتماعية، خصوصًا في فترات الأعراس والمواسم التي تشهد إقبالًا على شراء المشغولات الذهبية.

وتحرص محلات الصاغة في مختلف مناطق الدولة على تحديث الأسعار بشكل دوري بما يتماشى مع حركة السوق العالمية، لضمان الشفافية ومواكبة التغيرات المستمرة في الأسعار الدولية.