أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية .. تتراجع لليوم الثالث على التوالي ليسجل عيار 21 سعر 655 جنيه

تشهد أسعار الذهب في الآونة الأخيرة حالة من عدم الاستقرار والتذبذب بين الارتفاع حينًا والإنخفاض حينًا آخر، وكانت التعاملات في محلات الصاغة المصرية قد شهدت تراجعًا لليوم الثالث على التوالي بحسب سكرتير شعبة الذهب بغرفة التجارة بالقاهرة، نادي نجيب، الذي أفاد في تصريح لمصراوي، بتسجيل عيار الذهب 21 سعرًا وقدره 655 جنيه مقابل 656 جنيه، بتراجع جنيه للجرام مقارنة بيوم أمس، في حين يتزامن هذا التراجع في السوق المحلية مع استقرار أسعار المعدن الأصفر عالميًا يوم الإثنين، قبل الأجتماع المقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

أسعار الذهب اليوم

تراجع أسعار المعدن الأصفر

استقرت أسعار المعدن الأصفر الثمين بالأمس بحلول الساعة 0613 بتوقيت جرينتش خلال التعاملات الفورية ليستقر سعر الأوقية عند 1417.72 دولار بعد أن كانت هبطت الأسعار في الأسبوع الماضي نحو 0.5%، كما واستقر سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة أيضا عند 1419.30 دولار للأوقية، ويسجل سعر الذهب اليوم بكافة عياراته في محلات الصاغة المصرية بدون أجور المصنعية حسب التالي:



يجدر التنويه إلى أن الأسعار الواردة أعلاه هي متوسط الأسعار والتي قد تختلف من تاجر لآخر ومن منطقة لأخرى بفارق بسيط حسب احتساب أجور المصنعية من تاجر لآخر التي تتراوح للجرام الواحد ما بين 50 – 80 جنيه، في حين سعر جميع عيارات الذهب واحد وثابت في كل أنحاء البلاد، والمتحرك هو أجور المصنعية.