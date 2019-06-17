أسعار الذهب اليوم في مصر .. استقرار بعد صعود وهبوط

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر حالة من الاستقرار النسبي بعد ما شهدته خلال الفترة الماضية من ارتفاع وهبوط في سعر جرام الذهب بمختلف الأسواق ومحلات الصاغة، ويأتي هذا الاستقرار الذي أكده ناجي نجيب، عضو غرفة الذهب بالغرف التجارية بالقاهرة، بعد التوترات والإحداث السياسية الأخيرة التي شهدتها منطقة الخليج العربي بين إيران من جهة وبعض الدول الخليجية وعلى رأسها السعودية من جهة أخرى، مما أثر بشكل كبير على أسعار الذهب بكافة أسواق المنطقة، ونظرا لما يمثله الذهب من وعاء ادخاري مضمون لمن يرغب في الادخار أو الاستثمار، بالإضافة إلى أهمية المعدن الأصفر للمقبلين على الزواج وراغبي شراء المشغولات الذهبية، فيسعد موقع كلمة دوت أورج أن يقدم لكم بيان تفصيلي بأسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 17 يونيو 2019.
أسعار الذهب اليوم في مصر
تراوحت أسعار جرام الذهب من عيار 21 في أغلب محلات الصاغة بجمهورية مصر العربية بين سعر 628 إلى 630 جم للجرام، في مستهل تعاملات اليوم بسوق الذهب المصري، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى معدلات ما بين 538 إلى 540 جنيها للجرام، مع التأكيد على أن هذه الأسعار لا تشتمل على سعر المصنعية.
سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة في تعاملات اليوم الاثنين 17 يونيو 2019
|العيار
|السعر يبدأ من
|إلى
|عيار 24
|718
|720
|عيار 22
|658
|660
|عيار 21
|628
|630
|عيار 18
|538
|540
|عيار 14
|419
|420
|عيار 12
|359
|360
|سعر الجنية الذهب
|5024
|5040
|سعر كيلو الذهب
|717714
|720000
تباين في سعر الذهب بين التجار وحسب المحافظة
بالرغم من المؤشرات العامة للأسعار الخاصة بالمعدن الأصفر، إلا أن السعر الفعلي يختلف من محافظة إلى أخرى بالجمهورية، وكذلك من تاجر إلى آخر، يضاف إليها قيمة المصنعية التي أيضا تختلف حسب نوع الذهب ومعيار الجرام والشغل المبذول في القطعة الذهبية.
كما تجدر الإشارة إلى أن سعر الدولار يعد من أهم المحددات التي تؤثر بشكل كبير في تحديد أسعار الذهب في جميع الأسواق العالمية بما فيها السوق المصري الذي يشهد استقرار كبيرا خلال الفترة الأخيرة في سعر كل من الدولار والذهب.
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