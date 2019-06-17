أسعار الذهب اليوم في مصر .. استقرار بعد صعود وهبوط

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر حالة من الاستقرار النسبي بعد ما شهدته خلال الفترة الماضية من ارتفاع وهبوط في سعر جرام الذهب بمختلف الأسواق ومحلات الصاغة، ويأتي هذا الاستقرار الذي أكده ناجي نجيب، عضو غرفة الذهب بالغرف التجارية بالقاهرة، بعد التوترات والإحداث السياسية الأخيرة التي شهدتها منطقة الخليج العربي بين إيران من جهة وبعض الدول الخليجية وعلى رأسها السعودية من جهة أخرى، مما أثر بشكل كبير على أسعار الذهب بكافة أسواق المنطقة، ونظرا لما يمثله الذهب من وعاء ادخاري مضمون لمن يرغب في الادخار أو الاستثمار، بالإضافة إلى أهمية المعدن الأصفر للمقبلين على الزواج وراغبي شراء المشغولات الذهبية، فيسعد موقع كلمة دوت أورج أن يقدم لكم بيان تفصيلي بأسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 17 يونيو 2019.

أسعار الذهب اليوم في مصر

تراوحت أسعار جرام الذهب من عيار 21 في أغلب محلات الصاغة بجمهورية مصر العربية بين سعر 628 إلى 630 جم للجرام، في مستهل تعاملات اليوم بسوق الذهب المصري، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى معدلات ما بين 538 إلى 540 جنيها للجرام، مع التأكيد على أن هذه الأسعار لا تشتمل على سعر المصنعية.

سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة في تعاملات اليوم الاثنين 17 يونيو 2019

العيار السعر يبدأ من إلى عيار 24 718 720 عيار 22 658 660 عيار 21 628 630 عيار 18 538 540 عيار 14 419 420 عيار 12 359 360 سعر الجنية الذهب 5024 5040 سعر كيلو الذهب 717714 720000

تباين في سعر الذهب بين التجار وحسب المحافظة

بالرغم من المؤشرات العامة للأسعار الخاصة بالمعدن الأصفر، إلا أن السعر الفعلي يختلف من محافظة إلى أخرى بالجمهورية، وكذلك من تاجر إلى آخر، يضاف إليها قيمة المصنعية التي أيضا تختلف حسب نوع الذهب ومعيار الجرام والشغل المبذول في القطعة الذهبية.

كما تجدر الإشارة إلى أن سعر الدولار يعد من أهم المحددات التي تؤثر بشكل كبير في تحديد أسعار الذهب في جميع الأسواق العالمية بما فيها السوق المصري الذي يشهد استقرار كبيرا خلال الفترة الأخيرة في سعر كل من الدولار والذهب.