25 دولارا| هبوط أسعار الذهب اليوم السبت 10 جنيهات لهذا السبب

تراجعت أسعار اليوم السبت الموافق 20-07-2019 ، في مستهل التعاملات اليومية تراجعا كبيرا بنحو 10 جنيهات في سعر جرام الذهب ، ويرجع ذلك لتراجع سعر الذهب عالميا من أعلى مستوى وصلت إليه أسعار الذهب منذ 6 سنوات مضت، فيتراجع سعر الأوقية لأكثر من 25 دولار ليكون سعرها 1422 دولارا.

سعر الذهب في مصر اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر تشهد تراجعا قرابة 10 جنيهات مقارنة بسعر الذهب أمس الجمعة فتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 ليصل إلى 656 جنيها في تعاملات اليوم بعدما وصل سعره أمس إلى 666 جنيها ، وهذه هي أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 18 سجل 562 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 656 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 750 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 5248 جنيها

أوقية الذهب 1422 دولارا

سعر بيع الذهب يختلف من محافظة لأخرى

وأسعار الذهب في مصر والدول العربية تعد معلومة اقتصادية مهمة للكثيرين فتحرص الأسرة المصرية على شراء الذهب في المناسبات المختلفة مثل الأعياد والأفراح ، وينتشر ذلك أكثر في محافظات الوجه البحري والقبلي ويختلف سعر بيع الذهب من محافظة لمحافظة ما بين الجنيه والجنيه نصف فرق في سعر البيع، وتراجع أسعار الذهب اليوم يرجع لمخاوف الكثيرين من تدهور الحالة الاقتصادية في أمريكا بعد الأحداث التي تفاقمت بينها وبين إيران.

الذهب يتأثر بأسعار العملات والنفط

سعر الذهب فى مصر والسعودية والدول العربية كافة، يتغير على مدى اليوم لأكثر من مرة، وهو بذلك يتأثر بالأحداث العالمية وأسعار النفط وأسعار العملات في البنوك والمصارف الرسمية.