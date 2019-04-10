تصاعد أسعار جرام الذهب اليوم الأربعاء 10/4/2019 محلياً وعالميا سعر الذهب جميع الأعيرة .. توقعات سعر الذهب عالميا ومحليا بعد انعكاس منحنى العائد على السندات الأمريكية

سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 أبريل 2019 ارتفاع سعري بعد التراجعات العميقة والغوص في المنطقة الحمراء أما عن سعر الذهب هذا الأسبوع تذبذبات سعرية قوية، بعدما استطاع سعر الذهب الخروج من القناة الهابطة وذلك لكسرة المقاومة الرئيسية متجاوزا النقطة السعرية الهامة عند مستويات 1296 دولار للأوقية، فقد سجلت أسعار الذهب بالأسواق العالمية صباح اليوم سعر 1309 دولار للأوقية، وأقل نقطة الأسبوع الماضي 1288 دولار للأوقية، وكان أعلى سعر سجله المعدن النفيس خلال 12 شهر قرب مستوى 1400 دولار للأوقية، وفي حال استقرت أسعار الذهب لمدة ثلاثة أيام فوق مستوى 1296 دولار للأوقية فمن المتوقع الإفلات الفعلي من القناة الهابطة ويستهدف المعدن النفيس لمستويات المقاومة التالية عند مستويات 1335 دولار للأوقية.

ويعتبر الذهب هو الملاذ الآمن الفعلي والحقيقي للحفاظ على الثروات والمدخرات في حالة ضبابية المشهد الاقتصادي العالمي، في ظل صراعات اقتصادية طاحنة تدور حاليا بين أقطاب الاقتصاد العالمي، فمن ناحية ما يدور من صراع أمريكي صيني، وكذلك صراع أمريكي أورولي على كعكة الاقتصاد العالمي.

سعر الذهب اليوم

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أما عن الأسعار المحلية للمعدن الثمين فهي بالتأكيد تتأثر بالأسعار العالمية صعوداً وهبوطاً، حيث سجلا أسعار الذهب المحلية بمصر أعلى مستوياتها السعرية خلال الستة أشهر الماضية، ومن أهم العوامل الأخري التي تتحكم في أسعار الذهب المحلية بأي دولة هو قيمته عملتها مقابل الدولار صعودا أو هبوطاً، ويرجع ذلك لأن التقييم لأسعار الذهب عالميا هو بالدولار الأمريكي.

متوسط أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 أبريل بمصر

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 715 إلى 718 عيار 22 656 إلى 658 عيار 21 626 إلى 628 عيار 18 537 إلى 538 عيار 14 417 إلى 419 عيار 12 358 إلى 359 الاونصة 22,250 إلى 22,321 الجنيه الذهب 5,008 إلى 5,024 الكيلو 715,429 إلى 717,714

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لذلك فمن المتوقع في ظل التوقعات بأزمة اقتصادية عالمية أن يواصل الذهب الصعود لأسعار جديدة، حيث ينصح دائما باللجوء للذهب في ظل الأزمات الاقتصادية وكذلك الظروف الجيوسياسية التي تعم العالم حالياً، حيث تخرج المدخرات من أسواق المال والأسهم والبورصات العالمية وتتدفق على شراء الذهب.

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