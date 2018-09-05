أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-9-2018 في مصر

أسعار الذهب اليوم نقدمها لكم عبر موقع كلمة ضمن نشرتنا الاقتصادية في أحدث تقارير صادرة من محلات الصاغة اليوم الأربعاء في محلات الصاغة، خاصةً وأن سعر الذهب في مصر أصبح يشغل بال الكثير من المواطنين من المقبلين على الزواج وأيضاً الفئة التي تسعي لادخار أموالهم عن طريق شراء الذهب.

حيث شهدت أسعار الذهب تذبذبات من وقت لأخر منذ تعويم الجنية المصري، وبعد تراجع بقيمة 4 جنيهات للجرام الواحد بمختلف الأعيرة مساء أمس الثلاثاء استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء ليسجل عيار 21 الأكثر طلباً 602 جنية مقابل الجرام الواحد، وجاء استقرار أسعار الذهب اليوم تزامناً مع استقرار أوقية الذهب.

أسعار الذهب اليوم

في أحدث تقارير لأسعار الذهب سجل عيار 18 وهو من أعيرة الذهب الأكثر إقبالاً بعد عيار 21 ليسجل 516 جنية مقابل الجرام الواحد، وجاء الجنية الذهب ليسجل 4816 جنية، فيما سجل عيار 24 وهو من الأعيرة قليلة الإقبال في مصر بقيمة 688 جنية للجرام الواحد.

العيار السعر بالجنية المصري عيار 24 688 عيار 21 602 عيار 18 516 الجنية الذهب 4816 أوقية الذهب 1192 دولار

الجدير بالذكر أن سعر الذهب في مصر يخضع لعدة عوامل أبرزهم سعر الدولار في البنوك المصرية وحالة العرض والطلب التي تشهدها محلات الصاغة، ومحلات الصاغة بعد ارتفاع أسعار الذهب بموجب قرار التعويم شهدت فترات كبيرة من حالات التعويم ومع استمرار الانخفاض في الأيام القليلة الماضية شهدت محلات الصاغة قليل من الانتعاش في حالات البيع والشراء.