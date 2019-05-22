أسعار الذهب اليوم 22 مايو بمصر | المعدن الأصفر استمرار التراجع تأثراً بالهبوط العالمي .. إليكم البيان بالتفصيل

أسعار الذهب وهي دائما محط الاهتمام الأول لكل مُدخر أو مستثمر أو مضارب، تتأرجح كعادتها بين الارتفاع والانخفاض كأحد السمات المميزة للمعدن النفيس، ورغم هذا تتبقى حقيقة يجب أن يُدركها كل متعامل مع الذهب، أن المعدن الأصفر رغم كل الظروف يُعد مخزن القيمة الأول بلا منافس وملاذ الاستثمار الآمن شريطة التعامل مع وفق منظومة الاستثمار طويل الأمد .

واليوم بعد تراجعات أصابت الذهب بمصر على مدار يومين، نأتي لكم بأسعار الذهب اليوم بالسوق المصرية 22 مايو 2019، وذلك وفق البيانات الرسمية المُعلنة من الأسواق حتى الساعة .

أسعار الذهب اليوم في مصر 22-5-2019

بعد الرصد والتحليل لأسعار الذهب وذلك خلال الفترة الماضية من ساعات اليوم، ومع اقتراب ساعات التعامل على الإغلاق ننقل لكم أسعار الذهب بمصر وذلك بدون المصنعية والتي للإشارة عادة تتراوح من 60 حتى 80 جنيه مصنعية يتم إضافتها على أسعار الجرام للذهب … وفيما يلي سعر جرام الذهب اليوم بدون المصنعية :

الذهب من عيار 24 اليوم الأربعاء 22 مايو سجل سعر 693 جنيه .

سجل الذهب من عيار 22 اليوم الأربعاء بمصر سعر 635 جنيه .

سجل الذهب من عيار 21 اليوم الأربعاء داخل مصر حسب الأسعار 606 جنيه .

وسجل جرام الذهب من العيار 18 اليوم الأربعاء بمصر سعر 519 جنيه .

وبالمتابعة الدورية للأسعار اليوم، سجل الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 22 مايو داخل أسواق الصاغة المحلية المصرية سعر 4848 جنيه .

وبذلك وحسب بيانات أسعار الذهب السابق ذكرها، يكن المعدن النفيس داخل مصر قد خسر اليوم من قيمته 3 جنيه من الجرام، وذلك تأثراً بحالة التراجع الذي شهدها الذهب بالبورصات العالمية .