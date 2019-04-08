أسعار الذهب اليوم في السعودية .. ارتفاع الذهب وعيار 21 يسجل 136.98 ريال

أسعار الذهب اليوم في السعودية نعرضها يوميًا حسب آخر تحديث للأسعار في السوق المحلية داخل المملكة، لتكون دليلًا للمستثمرين ومقتني الذهب، حيث يعتبر الاستثمار في مجال المعدن الأصفر الملاذ الآمن في ظل التقلبات الإقتصادية العالمية، كما ويلجأ العامة لشراء الذهب على صورة مصوغات وحلي سواء على سبيل الإستثمار أو للمناسبات كالخطوبة والزواج وغيرها، مما يخلق شغف لدى الكثيرون للإستعلام عن أسعار الذهب، ومن خلال موقعنا نعرض أسعار الجرام لجميع العيارات المتداولة ((24-22-21-18-14-10)، من واقع حركة البيع والشراء في محلات الصاغة داخل المملكة.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

شهد سعر أونصة الذهب تراجعًا خلال تعاملات الأمس الجمعة، في ظل الارتفاع الذي طرأ على الدولار مقابل الين الياباني بفعل مؤشرات على إحراز تقدم في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وبيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة

ويسجل جرام الذهب عيار 24 اليوم سعر 156.54 ريال.

ويسجل الجرام من عيار 22 سعر 143.50 ريال.

أما عيار 21 فسجل الجرام سعر 136.98 ريال.

وسجل جرام 18 سعر 117.41 ريال.

في حين يسجل جرام عيار 14 سعرًا وقدره 91.32 ريال.

وتسجل الاوقية ( الأونصة الذهب ) سعر 4,869 ريال سعودي مقابل 1,298 دولار امريكي .

وسجل سعر جنيه الذهب 1,096 ريال، في حين يسجل سعر كيلو الذهب اليوم 156,545 ريال.

ما الذي يؤثر في أسعار الذهب ؟

تخضع الأسعار عمومًا لأي سلعة ومن بينها الذهب، لعدة عوامل مؤثرة بشكل مباشر لجهة الارتفاع أو الهبوط مثل :

حالتي العرض والطلب على الذهب، فكلما زاد الطلب مقابل العرض يزداد سعر الذهب او بالعكس.

الوضع الإقتصادي السائد في البلاد .

ارتفاع أو هبوط الدولار الأمريكي مقابل العملات الصعبة الرئيسية.

تحديث أسعار الذهب اليوم 8 أبريل 2019

شهدت تعاملات اليوم في محلات الصاغة داخل المملكة العربية السعودية ارتفاعًا في أسعار كافة العيارات المتداولة، وتزامن ذلك مع ارتفاع الذعب في السوق العالمية، حيث ارتفعت الأوقية الذهب من 1.292 دولار إلى 1,298 دولار .