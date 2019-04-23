انخفاض أسعار الذهب إلى أدنى مستوياته في نحو أربع أشهر.. أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في السعودية تتراجع متأثرة بتراجع المعدن الأصفر الثمين مساء امس الثلاثاء إلى أدنى مستوياته منذ أربعة أشهر، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار ، والإقبال الملفت للمستثمرين على الإستثمار في الأصول عالية المخاطر، وهذا أثر بشكل ملحوظ على الإقبال على الإستثمار في مجال الذهب كونه الملاذ الأكثر أمانًا للاستثمار، وفي هذا التقرير نرصد لكم أسعار الذهب في محلات الصاغة السعودية حسب آخر تحديث.

تراجع أسعار الذهب

انخفض السعر الفوري للذهب بتمام الساعة 17:48 بتوقيت غرينتش 0.3% لتسجل الأوقية الذهب ( الأونصة ) 1271.36 دولار أمريكي، بعد تراجعه لأدنى مستوى له منذ 26 ديسمبر عند 1265.90 دولار في وقت سابقة للجلسة، ومن جهة أخرى تراجعت “عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3 بالمائة لتبلغ عند التسوية 1273.20 دولار للأوقية”.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

فيما يلي متوسط أسعار الذهب في محلات الصاغة ضمن المملكة العربية السعودية، لجميع عياراته ( 24 و 21 و 18 و 14 و أوقية الذهب ، والجنيه الذهب والكيلو جرام )، حسب آخر تحديث للأسعار:

عيار 24 يسجل سعر 153.56 ريال.

عيار 21 يسجل سعر 134.37 ريال.

عيار 18 يسجل سعر 115.17 ريال.

عيار 14 يسجل سعر 89.58 ريال.

أوقية الذهب تسجل سعر 4.776 ريال.

الجنيه الذهب يسجل سعر 1.075 ريال.

الكيلو الذهب يسجل سعر 153.564 ريال.

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