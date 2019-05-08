أسعار الذهب اليوم 8 مايو بمصر | شامل المُتابعة عبر الساعة لأحدث التغيرات في أسواق الصاغة

أسعار الذهب، مُصطلح لا يمكن أن يتم تجاهله يوماً عند رصد الحركة العامة للبيع والشراء في القطاع الاقتصادي لأي دولة، فالذهب هو العنصر الاقتصادي الوحيد الذي يطمئن له الناس منذ فجر التاريخ كمخزن آمن للقيمة وأيضاً استثمار فردي طويل الأمد قد لا يتحقق كثيراً للأفراد عبر العوامل الاستثمارية البديلة .

وعليه سوف نقدم لكم بكافة التفاصيل الهامة المرتبطة بأسعار المعدن الأصفر، أسعار الذهب اليوم بتاريخ 8 مايو 2019 بالسوق المصرية، مع متابعة بيانات أسواق الصاغة المصرية وذلك لمتابعة كافة التغيرات المنتظر حدوثها عبر ساعات التعامل والتداول بيعاً وشراء في الذهب .

أسعار الذهب اليوم بمصر 8-5-2019

والآن وقبل بداية تعاملات الفترة الصباحية نُحدد لكم بيانات أسعار الذهب الآن من خلال رصد بيانات أسواق المال عن أحدث الأسعار الخاصة بكافة أعيرة الذهب بمصر :

سجل سعر الذهب اليوم بمصر من العيار 24 داخل السوق سعر 701 جنيه .

سجل سعر الذهب وذلك من عيار 22 وفق بيان السوق الآن سعر 642 جنيه .

سجل سعر الذهب اليوم بمصر من العيار الأكثر طلب وتداول 21 سعر 613 جنيه .

سجل سعر العيار 18 من الذهب بأسواق مصر اليوم الأربعاء سعر 525 جنيه .

سجل سعر الذهب بمصر من العيار الأقل طلباً وهو عيار 14 سعر 409 جنيه .

وبالمتابعة لأحدث أسعار بداية اليوم للذهب، تبين أن سعر الجنيه الذهب بمصر اليوم قد سجل فعلياً سعر 4904 جنيه وذلك حسب أحدث أسعار بداية التعاملات والتداولات بسوق الذهب المصرية اليوم .