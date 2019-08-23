أسعار الذهب ترتفع 10 جنيهات اليوم الجمعة في نهاية التعاملات

كشف تاجر الذهب بيتر وصفي عن ارتفاع سعر جرام الذهب بقيمة 10 جنيهات في نهاية التعاملات المسائية اليوم الجمعة، وذلك بعد زيادة الطلب على المعدن الأصفر خلال التعاملات التجارية، مشيرا إلى أن سعر الأوقية للمعدن النفيس ارتفع بنحو 25 جنيها حتى الآن.

ارتفاع سعر الذهب 10 جنيهات

وأوضح بيتر وصفي أن ما أدى إلى تحرك سعر الذهب إلى جانب زيادة الطلب عليه هو التحرك العالمي في سعر الذهب عالميا، إذ ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 من 693 جنيها إلى 703 جنيها اليوم فى نهاية التعاملات المسائية، أما سعر الذهب عيار 24 فتحرك حتى سجل 803 جنيهات ، وسعر الذهب عيار 18 ارتفع فأصبح 603 جنيهات للجرام.

ارتفاع سعر أوقية الذهب إلى 1522

وذكر وصفي أن هناك زيادة نحو 80 جنيها في سعر الجنيه الذهب إذ سجل 5624 جنيها للجرام عن الأسعار المسجلة مع فتح السوق للتعامل اليوم صباحا، أما أوقية الذهب فأشار إلى أن سعر الأوقية ارتفع بنحو 27 جنيها من 1495 إلى 1522 جنيها، مع توقعات بزيادة سعر الذهب مرة أخرى.

اختلاف طفيف في سعر جرام الذهب

يختلف سعر جرام الذهب من محافظة لأخرى لكن اختلافا طفيفا إذ إن التفاوت يكون بنحو 50 قرشا أو جنيها في سعر الجرام، وأكبر تفاوت قد يكون بين محافظتي القاهرة والإسكندرية.

أسعار الذهب في مصر وخدمة كلمة للمواطنين

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