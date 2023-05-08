أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 8 مايو عيار 24 يقفز إلى 243.9 ريال

شهدت أسعار الذهب في السعودية ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الإثنين 8 مايو 2023، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى مستوى 244.26 ريال، بينما استقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 213.73 ريال، وتتحرك أسعار الذهب في السعودية وفقاً للتحركات العالمية، والتي شهدت تراجعاً على مدار الأيام الماضية.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 213.50 ريال سعودي.

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 243.99 ريال سعودي.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 223.66 ريال سعودي.

وسجل جرام الذهب عيار 18 سعر 183.00 ريال سعودي.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 حوالي 142.33 ريال سعودي.

ومن المتوقع أن يشهد سعر الذهب في السعودية تحركات مستقبلية، وذلك نتيجة التحولات العالمية في أسواق الذهب وتحركات العملات الأخرى، وكذلك التطورات الجيوسياسية والاقتصادية على المستوى العالمي.

وتتوقع الأسواق تحركات هامة خلال الأسابيع المقبلة، نتيجة انتظار المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة والتي قد تؤثر على مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتوجهاته في السياسة النقدية.

تزامن ارتفاع أسعار الذهب اليوم مع تراجع مؤشر الدولار، إذ ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.22% لتصل إلى 2029 دولارا، وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 2021 دولارا للأوقية، فيما تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.13% عند 100.86 نقطة.

ويعتبر الذهب من المعادن الثمينة التي تعدّ ملاذًا آمنًا للمستثمرين في حالات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، لذلك لا يمكن إنكار أن ارتفاع أسعاره يعكس توقعات المستثمرين بالتوتر الاقتصادي الراهن، ويعكس توقعاتهم بالبحث عن الملاذات الآمنة.