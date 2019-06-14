أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 11 شوال | ارتفاع أسعار النفط يقود المعدن الأصفر لتعافي جديد هو الأعلى مُنذ أبريل

من المنطقي ومن المحتمل بل ومن المتوقع وبشكل كبير، أن يشهد اليوم الذهب ارتفاع بعد أن سجلت أسعار النفط ارتفاع بمعدل وصل إلى 4 % دفعة واحدة فور أن تمت عملية الهجوم بالأمس على ناقلتي نفط نرويجيتين بالخليج العربي بمنطقة بحر عمان، فلا يمكن تجاهل تأثير أسعار النفط على أسعار الذهب خاصة بالسوق الخليجية والسعودية .

واليوم استمرت أسعار النفط في أسيا نحو الارتفاع مجدداً متأثرة بحادث الأمس وسط المخاوف المتنامية من نقص الإمدادات، حيث وصل سعر برميل النفط الخفيف إلى 52.49 دولار وذلك بزيادة 21 سنت، بعد أن حدثت قفزة أمس بالأسعار، وفيما يلي أحدث بيانات أسعار الذهب بالسعودية والتي ننقلها لكم بعد أن شهد الذهب اليوم عالمياً تحت تأثير تلك العوامل الضاغطة من ارتفاع النفط وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية لأعلى مستوى سجله منذ شهر أبريل الماضي لتصل سعر الأوقية اليوم إلى 1348.43 دولار .

أسعار الذهب اليوم الجمعة 14 يونيو بالسعودية

وفيما يلي عزيزي المتابع نقدم لك أحدث الأسعار الخاصة بالذهب بالسعودية وذلك بعد أن ارتفعت أمس أسعار النفط، ودفعت أسعار الذهب بالسعودية للتعافي تأثراً بتأثر أسعار الذهب بارتفاع النفط وتوقعات خفض الفائدة على المستوى العالمي، مع العلم أن الأسعار التالية لا تشمل قطعاً المصنعية التي تُضاف على سعر الجرام وقد تشهد اختلاف حسب القطعة الذهبية وحسب الصائغ نفسه .

سجل اليوم عيار 24 داخل المملكة العربية السعودية من الذهب سعر 163.37 ريال سعودي .

سجل العيار 22 من الذهب بالسعودية اليوم الجمعة سعر 149.76 ريال .

سجل عيار 21 اليوم الجمعة بالسعودية سعر 142.96 ريال .

سجل عيار 18 اليوم الجمعة بالسعودية سعر 122.53 ريال .

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وسجل اليوم الجمعة الجنيه الذهب بتاريخ 11 شوال 1440 الموافق 14 يونيو 2019 بالسعودية سعر 1144 ريال سعودي، وسجلت الأوقية الذهبية الجمعة داخل السعودية سعر 5081 ريال سعودي .