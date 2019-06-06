أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 6 يونيو عيار 21 يسجل 140.26 ريال

أسعار الذهب اليوم في السعودية، هذا ما يبحث عنه العديد من المواطنين المقبلين على الزواج أو راغبي الأستثمار في المعدن النفيس، وتشهد أسعار الذهب في السعودية استقرار نسبي حيث سجل عيار 21 سعر 140.26 ريال مقابل 140.48 يوم أمس، فيما سجل عيار 24 160.46 مقابل 160.54 أول أيام العيد، وبلغ سعر أوقية الذهب 4,990 ريال مايوازي 1331 دولار أمريكي وهذا أعلى مستوى وصل إليه سعر الأوقية منذ ثلاث أشهر.

وجاء هذا الارتفاع نتيجة الاضطربات والتهديدات الأمريكية للمكسيك والصين، وأيضاً تصريحات مسؤولي الاحتياطي الاتحادي والتي عززت بخفض سعر الفائدة مما دفع الدولار إلى أدنى مستوياته منذ أسابيع، وهناك عدة عوامل تؤثر في سعر الذهب في المملكة العربية السعودية ومنها سعر الدولار مقابل الريال السعودي في البنوك والمصارف والصرافات، بالإضافة إلى سعر أوقية الذهب عالمياً والذي أشرنا إلى أنه أرتفع، ومازال يواصل إرتفاعه.

أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية 6-6-2019

وجاءت أسعار الذهب اليوم فى السعودية كالتالى: