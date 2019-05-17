أسعار الذهب في السعودية ومصر الجمعة 17-05-2019

يبحث الكثيرون من راغبي الادخار والعاملين في الاستثمار، عن #أسعار_الذهب_اليوم_الجمعة_17-5-2019، فأسعار الذهب اليوم فى السعودية ومصر هي معلومات اقتصادية مهمة، يهتم بها الراغبون في الزواج من الرجال والنساء من السعودية ومصر، وأسعار الذهب اليوم فى السعودية ومصر بصفة عامة يهتم بها المستثمرون ورجال الأعمال، نتيجة ارتباط الذهب بالاقتصاد العالمي، ويظل المعدن الأصفر ملاذا آمنا للكثيرين في الظروف الاقتصادي الصعبة، كما هو ملاذ للدول التي تريد الحفاظ على اقتصادها والبلاد التي ترغب في المرور من أزماتها الاقتصادية، وشهد الذهب في صباح اليوم الجمعة 17-5-2019 استقرارا في أسعار الذهب اليوم، بعد حالة من الانخفاض والصعود في السوق المحلية والعالمية، ونعرض هنا أسعار الذهب في السعودية ومصر.

أسعار الذهب في السعودية

بلغ سعر الأوقية عالميًا 1286 دولارا و4822 ريالا، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم 135.67 ريالا، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 116.29 ريالا للجرام.

أسعار الذهب في مصر

بلغ سعر الأوقية عالميًا 1286 دولارا و21917 جنيها، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم في محلات الصاغة 611 جنيهات، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 524 جنيهًا للجرام.

جدول أسعار الذهب في سوق المال السعودية

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 155.05 ريال $41.35 سعر الذهب عيار 22 142.13 ريال $37.90 اسعار الذهب عيار 21 135.67 ريال $36.18 اسعار الذهب عيار 18 116.29 ريال $31.01 سعر الذهب عيار 14 90.45 ريال $24.12 سعر الذهب عيار 12 77.53 ريال $20.67 اسعار أوقية الذهب 4,822 ريال $1,286 اسعار جنيه الذهب 1,085 ريال $289.44 اسعار كيلو الذهب 155,050 ريال $41,347

أسعار الذهب في مصر في محلات الصاغة