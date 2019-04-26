أسعار الذهب في السعودية ومصر اليوم الجمعة 26-04-2019

زادت #أسعار_الذهب_اليوم الجمعة 26-04-2019 زيادة نسبية بسيطة عبارة عن جنيهين عن أمس الخميس في مصر، كما زادت في المملكة العربية السعودية 0.44 ريالا، بعدما انخفضت الأشهر الماضية إلى أقل مستوى خلال الجلسة السابقة مع استئناف التعاملات بعد عطلة عيد القيامة بالأسواق الأوروبية ولقى المعدن دعما إضافيا من ارتفاع النفط.

أسعار الذهب اليوم

وقالت وكالة «رويترز»: «إن أسعار الذهب ارتفعت في التعاملات الفورية 0.2% إلى $1,282 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0538 بتوقيت جرينتش بعدما اقترب سعر الأوقية في الجلسة السابقة من 1278 دولار، وهو أقل مستوى له منذ 27 ديسمبر 2018».

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استقرار أسعار الذهب الجلسة السابقة

ويذكر أن الذهب استقرت في الجلسة السابقة ليسجل زيادة بسيطة بعد انخفاضه لمدة طويلة خلال الأشهر الماشية.

#أسعار_الذهب_في_مصر

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 707.77 جنيه $41.22 سعر الذهب عيار 22 648.80 جنيه $37.78 اسعار الذهب عيار 21 619.32 جنيه $36.06 اسعار الذهب عيار 18 530.84 جنيه $30.91 سعر الذهب عيار 14 412.87 جنيه $24.04 سعر الذهب عيار 12 353.89 جنيه $20.61 سعر الذهب عيار 9 265.42 جنيه $15.46 اسعار أوقية الذهب 22,012 جنيه $1,282 اسعار جنيه الذهب 4,955 جنيه $288.51 اسعار كيلو الذهب 707,772 جنيه $41,215

#أسعار_الذهب_في_السعودية

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 154.59 ريال $41.22 سعر الذهب عيار 22 141.71 ريال $37.78 اسعار الذهب عيار 21 135.27 ريال $36.06 اسعار الذهب عيار 18 115.94 ريال $30.91 سعر الذهب عيار 14 90.18 ريال $24.04 سعر الذهب عيار 12 77.29 ريال $20.61 اسعار أوقية الذهب 4,808 ريال $1,282 اسعار جنيه الذهب 1,082 ريال $288.51 اسعار كيلو الذهب 154,589 ريال $41,215

أسعار الذهب والمستثمرون

تعد أسعار الذهب اليوم في السعودية ومصر من المعلومات الاقتصادية المهمة للغاية، فهي تهم فئات كثيرة من الشعب السعودي والمصري، كما أنها تهم المستثمرين في السعودية ومصر.