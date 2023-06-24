أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 25 يونيو 2023

بواسطة محمود عطا الله
أسعار الذهب في الكويت اليوم أسعار الذهب في الكويت اليوم

شهدت أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 25 يونيو 2023 تراجعًا طفيفًا وقد صعد الدولار عالميًا بصورة طفيفة أيضًا خاصة بعد تأكيد الفيدرالي الأمريكي عن احتمالية رفع جديد لأسعار الفائدة خلال 2023، هذا ويشهد سوق الذهب في الكويت ودول الخليج رواجًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حيث يعتبر الذهب واحد من أهم أوجه الاستثمار.

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 25 يونيو 2023

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 25 يونيو 2023 في الكويت 16.758 دينار، في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 مقابل الدينار الكويتي 19.152، سعر جرام الذهب عيار 22 مبلغ 17.55 دينار، هذا وقد بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 1 كيلو جرام إماراتي 19151 دينار، سبيكة 1 كيلو سويسري 19251 دينار.

أسعار الذهب مقابل الدولار في الكويت اليوم الأحد:
– سعر أونصة الذهب 1920 دولار.
– جرام الذهب عيار 24 يساوي 62.3 دولار أمريكي.
– جرام الذهب عيار 22 يساوي 57.166 دولار.
– جرام الذهب عيار 21 يساوي 54.57 دولار.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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