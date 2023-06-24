شهدت أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 25 يونيو 2023 تراجعًا طفيفًا وقد صعد الدولار عالميًا بصورة طفيفة أيضًا خاصة بعد تأكيد الفيدرالي الأمريكي عن احتمالية رفع جديد لأسعار الفائدة خلال 2023، هذا ويشهد سوق الذهب في الكويت ودول الخليج رواجًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حيث يعتبر الذهب واحد من أهم أوجه الاستثمار.

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 25 يونيو 2023

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 25 يونيو 2023 في الكويت 16.758 دينار، في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 مقابل الدينار الكويتي 19.152، سعر جرام الذهب عيار 22 مبلغ 17.55 دينار، هذا وقد بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 1 كيلو جرام إماراتي 19151 دينار، سبيكة 1 كيلو سويسري 19251 دينار.

أسعار الذهب مقابل الدولار في الكويت اليوم الأحد:

– سعر أونصة الذهب 1920 دولار.

– جرام الذهب عيار 24 يساوي 62.3 دولار أمريكي.

– جرام الذهب عيار 22 يساوي 57.166 دولار.

– جرام الذهب عيار 21 يساوي 54.57 دولار.