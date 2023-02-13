أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين

بواسطة محمود عطا الله
أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين

شهدت أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين 13 فبراير 2023 إرتفاعًا طفيفًا في سعر جرام المعدن الأصفر بأسواق الصاغة، هذا ويهتم الكثيرون في الكويت من المواطنين والمقيمين بأسعار الذهب اليومية، حيث يعتبر سوق الذهب سوقًا رائجًا للمشغولات الذهبية والمجوهرات، كما يقتني البعض السبائك والجنيهات الذهبية.

أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين 13 فبراير 2023

  1. بلغ سعر جرام  الذهب عيار 24 اليوم الإثنين في الكويت 18.465 دينار – 60.382 دولار أمريكي.
  2. سعر جرام الذهب عيار 22 بلغ 16.942 دينار – ويعادل الجرام 55.401 دولار.
  3. سعر الجرام عيار 21 بلغ 16.173 – يعادل 52.887 دولار.
  4. سعر الجرام عيار 18 بلغ 13.862 دينار.
  5. سعر اونصة الذهب في الكويت اليوم 574.316 دينار – 1878.077 دولار أمريكي.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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