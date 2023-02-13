شهدت أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين 13 فبراير 2023 إرتفاعًا طفيفًا في سعر جرام المعدن الأصفر بأسواق الصاغة، هذا ويهتم الكثيرون في الكويت من المواطنين والمقيمين بأسعار الذهب اليومية، حيث يعتبر سوق الذهب سوقًا رائجًا للمشغولات الذهبية والمجوهرات، كما يقتني البعض السبائك والجنيهات الذهبية.
أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين 13 فبراير 2023
- بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الإثنين في الكويت 18.465 دينار – 60.382 دولار أمريكي.
- سعر جرام الذهب عيار 22 بلغ 16.942 دينار – ويعادل الجرام 55.401 دولار.
- سعر الجرام عيار 21 بلغ 16.173 – يعادل 52.887 دولار.
- سعر الجرام عيار 18 بلغ 13.862 دينار.
- سعر اونصة الذهب في الكويت اليوم 574.316 دينار – 1878.077 دولار أمريكي.