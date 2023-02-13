شهدت أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين 13 فبراير 2023 إرتفاعًا طفيفًا في سعر جرام المعدن الأصفر بأسواق الصاغة، هذا ويهتم الكثيرون في الكويت من المواطنين والمقيمين بأسعار الذهب اليومية، حيث يعتبر سوق الذهب سوقًا رائجًا للمشغولات الذهبية والمجوهرات، كما يقتني البعض السبائك والجنيهات الذهبية.

أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين 13 فبراير 2023