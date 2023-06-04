أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين 5 يونيو 2023.. تراجع طفيف

تشهد أسواق الذهب في الكويت رواجًا حيث يُقبل البعض على شراء الذهب بهدف الاستثمار، هذا وقد شهدت أسعار الذهب في الكويت اليوم الاثنين 5 يونيو 2023 تراجعًا طفيفًا يميل إلى الاستقرار، هذا ويعتبر الذهب عيار 21 هو الأكثر طلبًا في الكويت، وقد شهدت أسعار الذهب عالميًا إنخفاضًا خلال الفترة الماضية، مقابل ارتفاع أسعار صرف الدولار بصورة طفيفة أيضًا.

جدول أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في الكويت اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 الشراء 17.049 دينار كويتي، في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الشراء 19.485 دينار، البيع 19.290 دينار، سعر جرام الذهب عيار 22 الشراء 17.861 دينار البيع 17.682 دينار، جرام الذهب عيار 18 الشراء 14.614.

سعر الليرة الذهبية في الكويت اليوم عيار 22 وزن 7.2 جرام هو 132.1 دينار، سعر مخمسة ذهب عيار 22 وزن 36 جرامًا 663 دينار كويتي، سعر أونصة الذهب اليوم 1948 دولار أمريكي.