أسعار الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023.. الجرام من عيار 21 مقابل الدينار

تشهد أسواق الذهب في الكويت رواجًا كبيرًا سواء على المشغولات من المعدن الأصفر أو على العملات والسبائك، نستعرض من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 البيع والشراء, كما نُقدم لكم سعر الليرة الذهبية في الكويت، وسعر المخمس، رواج أسواق الذهب ليس في الكويت فقط ولكن يمتد لكل دول الخليج الغربي والعالم.

أسعار الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023