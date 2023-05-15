أسعار الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023.. الجرام من عيار 21 مقابل الدينار
تشهد أسواق الذهب في الكويت رواجًا كبيرًا سواء على المشغولات من المعدن الأصفر أو على العملات والسبائك، نستعرض من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 البيع والشراء, كما نُقدم لكم سعر الليرة الذهبية في الكويت، وسعر المخمس، رواج أسواق الذهب ليس في الكويت فقط ولكن يمتد لكل دول الخليج الغربي والعالم.
أسعار الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023
- سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في الكويت 15 مايو 2023 هو 17.512 دينار.
- سعر جرام الذهب عيار 24 مقابل الدينار الكويتي هو 20.015 للشراء 19.812 للبيع.
- عيار 22 شراء 18.346 البيع 18.167 دينار.
- عيار 18 بلغ سعر الجرام 15.011 دينار.
- سعر الليرة العثمانية الذهب الكويت اليوم عيار 22 وزن 7.2 جرام هو 135.597 دينار.
- سعر مخمسة ذهب اليوم عيار 22 وزن 36 جرام هو 680.455 دينار.