لم تشهد أسعار الذهب في الكويت اليوم الجمعة 19 مايو تغييرات كبيرة عن أسعار أمس والتي انخفضت متأثرة بالأسعار العالمية، وجاء الانخفاض العالمي بسبب مخاوف من تعثر الولايات المتحدة في سداد ديونها، وسط ترقب من الجميع بأن يرفع الكونجرس سقف الدين، وهو ما يمثل انفراجة في الأزمة الحالية.
أسعار الذهب في الكويت اليوم الجمعة 19 مايو 2023
- سعر جرام الذهب عيار 24 الشراء 19.601 دينار البيع 19.405 دينار كويتي.
- سعر جرام الذهب عيار 22 الشراء 17.976 دينار كويتي البيع 17.789 دينار.
- سعر جرام الذهب عيار 21 هو 17.151 دينار كويتي.
- سعر جرام الذهب عيار 18 هو 14.7 دينار كويتي.
- سعر أونصة الذهب السويسري عيار 24 هو 633 دينار كويتي.
- سعر كيلو الفضة 275.7 دينار كويتي.