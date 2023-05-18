أسعار الذهب في الكويت اليوم الجمعة 19 مايو 2023

بواسطة محمود عطا الله
أسعار الذهب في الكويت اليوم الجمعة أسعار الذهب في الكويت اليوم الجمعة

لم تشهد أسعار الذهب في الكويت اليوم الجمعة 19 مايو تغييرات كبيرة عن أسعار أمس والتي انخفضت متأثرة بالأسعار العالمية، وجاء الانخفاض العالمي بسبب مخاوف من تعثر الولايات المتحدة في سداد ديونها، وسط ترقب من الجميع بأن يرفع الكونجرس سقف الدين، وهو ما يمثل انفراجة في الأزمة الحالية.

أسعار الذهب في الكويت اليوم الجمعة 19 مايو 2023

  • سعر جرام الذهب عيار 24 الشراء 19.601 دينار البيع 19.405 دينار كويتي.
  • سعر جرام الذهب عيار 22 الشراء 17.976 دينار كويتي البيع 17.789 دينار.
  • سعر جرام الذهب عيار 21 هو 17.151 دينار كويتي.
  • سعر جرام الذهب عيار 18 هو 14.7 دينار كويتي.
  • سعر أونصة الذهب السويسري عيار 24 هو 633 دينار كويتي.
  • سعر كيلو الفضة 275.7 دينار كويتي.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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