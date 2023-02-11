أسعار الذهب في الكويت اليوم السبت

بواسطة محمود عطا الله
أسعار الذهب في الكويت اليوم السبت أسعار الذهب في الكويت اليوم السبت

نشرت وزارة التجارة الكويتية MOCI، أسعار الذهب في الكويت اليوم السبت 11 فبراير 2023 مقابل الدينار الكويتي والدولار الأمريكي، حيث يتابع الكثيرون في الكويت قائمة أسعار جرام الذهب اليومية، لما يشهده السوق العالمي من تغيرات سريعة في أسعار المعادن وأيضًا السلع.

اسعار الذهب في الكويت اليوم السبت 11 فبراير 2023

  1. سعر جرام الذهب عيار 24 في الكويت اليوم السبت 18.441 دينار ويساوي 60.343 دولار أمريكي.
  2. سعر جرام الذهب عيار 22 يساوي 16.92 دينار ويساوي 55.365 دولار.
  3. سعر جرام الذهب عيار 21 يساوي 16.152 دينار.
  4. عيار الذهب 18 يعادل 13.844 دينار.
  5. سعر أونصة الذهب في الكويت 573.57 دينار ويعادل 1876.865 دولار أمريكي.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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