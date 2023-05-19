أسعار الذهب في الكويت اليوم السبت 20 مايو 2023

بواسطة محمود عطا الله
أسعار الذهب اليوم في الكويت أسعار الذهب اليوم في الكويت

ارتفعت أسعار الذهب العالمية اليوم السبت 20 مايو 2023 والارتفاع انعكس بالطبع على أسعار الذهب في الكويت، وقد بلغ سعر أونصة الذهب اليوم 1976 دولار أمريكي، وتشهد أسواق الذهب في الكويت والخليج العربي رواجًا كبيرًا هذه الأيام.

أسعار الذهب في الكويت اليوم السبت 20 مايو 2023

  • سعر جرام الذهب عيار 24 الشراء 19.684 دينار البيع 19.489 دينار كويتي.
  • سعر جرام الذهب عيار 22 الشراء 18.044 دينار البيع 17.866  دينار كويتي.
  • سعر جرام الذهب عيار 21 هو 17.226 دينار كويتي.
  • سعر جرام الذهب عيار 18 هو 14.764 دينار كويتي.
  • سعر الليرة الذهب العثماني 133.4 دينار كويتي.
  • سعر مخمس ذهب عثماني 669.6 دينار كويتي.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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