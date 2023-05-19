ارتفعت أسعار الذهب العالمية اليوم السبت 20 مايو 2023 والارتفاع انعكس بالطبع على أسعار الذهب في الكويت، وقد بلغ سعر أونصة الذهب اليوم 1976 دولار أمريكي، وتشهد أسواق الذهب في الكويت والخليج العربي رواجًا كبيرًا هذه الأيام.
أسعار الذهب في الكويت اليوم السبت 20 مايو 2023
- سعر جرام الذهب عيار 24 الشراء 19.684 دينار البيع 19.489 دينار كويتي.
- سعر جرام الذهب عيار 22 الشراء 18.044 دينار البيع 17.866 دينار كويتي.
- سعر جرام الذهب عيار 21 هو 17.226 دينار كويتي.
- سعر جرام الذهب عيار 18 هو 14.764 دينار كويتي.
- سعر الليرة الذهب العثماني 133.4 دينار كويتي.
- سعر مخمس ذهب عثماني 669.6 دينار كويتي.