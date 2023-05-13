أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم السبت.. عيار 21 الأعلى طلبًا عربيًا
وسط الاهتمام المتزايد بالذهب كزينة وخزينة، نُقدم لكم أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم السبت 13 مايو 2023 وفي مقدمتها سعر جرام الذهب عيار 21 وباقي العيارات، وتشهد أسواق الذهب في مسقط وظفار وصلالة وفي كل الولايات رواجًا كبيرًا هذه الأيام، محال الذهب في عمان تضم الكثير من المعروضات المبهرة والرائعة من المشغولات الذهبية والعملات.
أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم السبت
- سعر جرام الذهب عيار 21 في سلطنة عمان اليوم السبت 13 مايو 2023 هو 21.965 ريال للبيع، 20.72 ريال للشراء.
- سعر جرام الذهب عيار 24 هو 24.9 ريال للشراء، 23.6 للشراء.
- سعر جرام الذهب عيار 22 مقابل الريال العماني هو 23.1 للبيع، 21.6 للشراء.
- الذهب عيار 18 سعر البيع مقابل الجرام هو 19.22 للبيع، 17.47 للشراء.