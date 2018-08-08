أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8 أغسطس 2018

مع بداية التعاملات ليوم الأربعاء في محلات الصاغة بمصر استقر سعر الذهب لليوم بعد موجة من التغييرات المستمرة على مدار الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الجاري من بين ارتفاعات وانخفاضات شهدها المعدن الأصفر، الجدير بالذكر أن سعر الذهب في مصر يُحدد وفق عوامل رئيسية أبرزها سعر الدولار في البنوك المصرية وسعر أوقية الذهب عالمياً، وبعد استقرار سعر الدولار بشكل نسبي أصبح سعر الأوقية العامل الرئيسي في تحديد سعر الذهب، حيث سجلت أوقية الذهب وفق آخر تقارير 1213 دولار.

لا يقتصر شراء الذهب فقط من قبل المقبلين على الزواج ولكن يقبل المدخرين على شراء الذهب، حيث يعتبر ادخار الذهب أفضل من العملات الورقية، خاصةً وأن العملات الورقية تحدد قيمتها عوامل اقتصادية، أما الذهب يُعد سلعة استراتيجية ولا تفقد قيمتها.

أسعار الذهب في مصر

استقر عيار 18 عند نفس القيمة التي سجلها مساء أمس الثلاثاء عند 520 جنية مقابل الجرام الواحد وهو يُعد من أعيرة الذهب الأكثر إقبالاً بعد عيار 21، في حين أن عيار 21 استقر أيضاً عند 607 جنية للجرام، والجدول التالي يوضح سعر الذهب اليوم في مصر لجميع أعيرة الذهب.

العيار السعر بالجنية المصري عيار 24 694 عيار 22 633 عيار 21 607 عيار 18 520 الجنية الذهب 4860 أوقية الذهب 1212 دولار

الجدير بالذكر أن سعر الذهب قد يتغير من منطقة لأخري ولكن بقيمة لا تتعدي جنية للجرام الواحد، مع العلم أيضاً بأن سعر المصنعية يختلف وفق حجم المشغولات بالمعدن الأصفر.