أسعار الذهب في مصر| البيع بالمصنعية اليوم الثلاثاء 30-9-2025 وسط تراجعاتٍ محدودة

سجلت أسعار الذهب في مصر تراجع بقيمة مكاسب الجرام جاءت مع تراجع سجلته الأسعار العالمية للمعدن الأصفر اليوم وذلك بعد سلسلة قياسية من المكاسب وصلت لأوقية الذهب لأعلى مستوياتها التاريخية عند 3883 دولار لتتراجع بتعاملات الثلاثاء 30-9-2025 لمستوى 3828 دولار.. ورغم التراجع المسجل اليوم للذهب عالمياً ومحلياً إلا أنه جاء بنطاق محدود بنتائج أخر التعاملات فاقد 5 دولار للأوقية وفاقد 15 جنيه للجرام بالسوق المحلي المصري.

أسعار الذهب في مصر بالمصنعية

نتابع أسعار اليوم لتعاملات بيع الذهب المشغول ببيانات أسواق الصاغة المصرية اليوم الثلاثاء، ووفق تعاملات البيع التجاري اليوم التي تابعنها جاءت أسعار البيع كما يلي:

بيع ذهب بمصر اليوم عيار 24 بالمصنعية سجل أسعار من 6000 لسعر 6150 جنيه.

بيع الذهب في مصر اليوم عيار 21 شامل قيمة المصنعية من 5300 لسعر 5450 جنيه.

بيع الذهب عيار 18 بالمصنعية بالسوق المصري للذهب من 4550 لسعر 4700 جنيه.

أسعار الذهب في مصر عيار 21 بيع وشراء

تراوح السعر التجاري لبيع جرام الذهب المشغول عيار 21 الاقتصادي قليل الشغل للجرام اليوم من سعر 5300 لسعر بيع 5400 جنيه، أما الذهب ذا الشغل العالي عيار 21 فسجل اليوم بالبيع من 5350 لسعر 5450 جنيه.

أما السعر المخصص اليوم لشراء المشغولات الذهب المستعمل عيار 21 وفق أسعار الشراء المتداولة لشراء الذهب القديم من المستهل اليوم فجاء سعر شراء الجرام من 5080 لسعر 5100 جنيه.

سعر الجنيه الذهب في مصر