أسعار الذهب في مصر الثلاثاء 24 سبتمبر| المعدن النفيس يشهد تعافي الآن بختام التعاملات بعد الثبات والاستقرار

أسعار الذهب مصرياً ووفق التداولات المحلية بالسوق، من أهم ملفات الأسواق بالوقت الراهن نظراً للوضع الجديد الذي فرضه الذهب بقوة على الساحة من بداية العام، فالمكاسب التي يُحققها الذهب لم تعد تخفى على متابع وأصبح الوضع العام للاستثمار والادخار لا يستثني الذهب من حساباته، وعبر هذا التقرير الذي يوضح أسعار الذهب في مصر ختام التعامل ليوم الثلاثاء الموافق 24-9-2019 أكدت أخبار الذهب تعافي المعدن النفيس وتحقيق الجرام مكاسب مع نهاية التعاملات اليومية.. فإليكم بالأرقام التفاصيل.







أسعار الذهب الآن مباشرة في مصر

فبعد أن بدأ الذهب على استقرار أغلب ساعات التعامل لليوم وفق بيان الأسواق، بدأ الذهب مع ختام الساعات الأخيرة من التعاملات النصفية لليوم ثم مع ختام تعاملات اليوم يحقق مكاسب بالجرام، وذلك بعد أن أكدت كل المؤشرات تعافي الأوقية عالمياً التي بدأت بسعر 1521 دولار واختتمت على سعر 1530 دولار، وحقق الذهب بمصر الآن مباشرة محلياً زيادة قدرها 3 جنيه للجرام الواحد.







حيث سجل الآن بالسعر المباشر العيار 24 الثلاثاء 24-9-2019 سعر 793 جنيه، بينما وصل عيار 22 الثلاثاء إلى سعر 727 جنيه، بينما جاء السعر الحالي المباشر الثلاثاء وذلك للعيار 21 بسعر 694 جنيه، ووجدنا السعر المسجل بالسوق حالياً وفق تعاملات المساء للعيار 18 هو 595 جنيه.

وسجل ببيانات أسواق اليوم الثلاثاء عن سوق الذهب المصري بتاريخ 24 سبتمبر الجنيه الذهب سعر بالعملة الوطنية 5552 جنيه، بينما جاءت الأوقية محلياً بمصر بالجنيه عند 24667 جنيه.