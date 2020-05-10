تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 10 مايو 2020

شهدت أسعار الذهب في مصر، استقرارًا، اليوم الأحد 10 مايو 2020، الموافق 17 رمضان 1441هـ، في السوق المحلي، وذلك مقارنة بأسعار أمس السبت، إذ سجل عيار “21” الأكثر تداولا ومبيعًا في مصر، 745 جنيهًا للجرام الواحد وهو ذات السعر في محلات الصاغة منذ أمس.

ويأتي ثبات سعر المعدن النفيس في محلات الصاغة بمصر، على خلفية إغلاق بورصة الذهب العالمية للإجازة الأسبوعية واستقرار سعر الأوقية (الأونصة)، وفي الوقت نفسه ثبات سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في السوق المحلية، بالإضافة إلى القرارات الاقتصادية على مستوى العالم وتراجع أسعار النفط وانكماش الاقتصاد العالمي.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد

ويرصد موقع “كلمة” أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد بمحلات الصاغة المختلفة، مع الأخذ في الاعتبار فروق الأسعار من محل لآخر بسبب المصنعية، إذ جاءت الأسعار وفقًا لنادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، على النحو التالي:

سعر عيار 21 سجّل 745 جنيهًا للجرام.

سعر عيار 18 سجّل 639 جنيهًا للجرام.

سعر عيار 24 سجّل 851 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب سجّل 5960 جنيهًا.

سعر الأوقية (الأونصة) سجّل 1701 دولار أمريكي.

الأسعار العالمية للعدن النفيس

وفي سياق نشر أسعار الذهب في مصر اليوم، فقد أفادت وكالة “رويترز” بأن سعر المعدن الأصفر سجل تراجعًا على المستوى العالمي، مع نهاية أول من أمس يوم الجمعة عن أعلى مستوياته خلال أسبوعين، لكن تحفيز البنوك المركزية حاف على مكاسب الذهب خلال الأسبوع الماضي.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8% ليصل إلى 1701 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ يوم الإثنين الموافق 27 أبريل الماضي عند 1722.56 دولار.