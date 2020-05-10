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أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 10 مايو 2020

بواسطة أحمد سعيد
أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 10 مايو 2020

شهدت أسعار الذهب في مصر، استقرارًا، اليوم الأحد 10 مايو 2020، الموافق 17 رمضان 1441هـ، في السوق المحلي، وذلك مقارنة بأسعار أمس السبت، إذ سجل عيار “21” الأكثر تداولا ومبيعًا في مصر، 745 جنيهًا للجرام الواحد وهو ذات السعر في محلات الصاغة منذ أمس.

ويأتي ثبات سعر المعدن النفيس في محلات الصاغة بمصر، على خلفية إغلاق بورصة الذهب العالمية للإجازة الأسبوعية واستقرار سعر الأوقية (الأونصة)، وفي الوقت نفسه ثبات سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في السوق المحلية، بالإضافة إلى القرارات الاقتصادية على مستوى العالم وتراجع أسعار النفط وانكماش الاقتصاد العالمي.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد

ويرصد موقع “كلمة” أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد بمحلات الصاغة المختلفة، مع الأخذ في الاعتبار فروق الأسعار من محل لآخر بسبب المصنعية، إذ جاءت الأسعار وفقًا لنادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، على النحو التالي:

سعر عيار 21 سجّل 745 جنيهًا للجرام.
سعر عيار 18 سجّل 639 جنيهًا للجرام.
سعر عيار 24 سجّل 851 جنيهًا للجرام.
سعر الجنيه الذهب سجّل 5960 جنيهًا.
سعر الأوقية (الأونصة) سجّل 1701 دولار أمريكي.

الأسعار العالمية للعدن النفيس

وفي سياق نشر أسعار الذهب في مصر اليوم، فقد أفادت وكالة “رويترز” بأن سعر المعدن الأصفر سجل تراجعًا على المستوى العالمي، مع نهاية أول من أمس يوم الجمعة عن أعلى مستوياته خلال أسبوعين، لكن تحفيز البنوك المركزية حاف على مكاسب الذهب خلال الأسبوع الماضي.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8% ليصل إلى 1701 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ يوم الإثنين الموافق 27 أبريل الماضي عند 1722.56 دولار.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 850 إلى 853
عيار 22 779 إلى 782
عيار 21 744 إلى 746
عيار 18 638 إلى 639
عيار 14 496 إلى 497
عيار 12 425 إلى 426
الاونصة 26,444 إلى 26,515
الجنيه الذهب 5,952 إلى 5,968
الكيلو 850,286 إلى 852,571
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

أحمد سعيد

صحفي مصري، أهتم برصد المعلومات من مصادرها، خِدمة للقارئ المصري والعربي، ورسالة لبناء جيلٍ واعٍ يسير على المبادئ والأخلاق بالعلم والمعرفة.

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