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أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 3 يناير 2021

بواسطة أحمد سعيد
أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 3 يناير تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 3 يناير 2021

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 3 يناير 2021، استقرارًا لليوم الثالث، إذ ثبت ثمن عيار 21 الأكثر تداولا ومبيعًا في مصر عند 827 جنيهًا للجرام في سوق الصاغة على مستوى الجمهورية، دون حساب سعر المصنعية التي تختلف من مكان لآخر، فيما يأتي هذا استقرار السعر اليوم، تزامنًا مع الإجازة الأسبوعية لجميع محلات المجوهرات.

1 أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 3 يناير 2021
2 توقعات بارتفاع المعدن الأصفر في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 3 يناير 2021

وعبر موقعنا “كلمة” ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 3 يناير 2021م، خدمة للمواطنين الراغبين في معرفة هذه الأسعار قبل الإقبال على الشراء أو البيع، سيما أن هذا المعدن النفيس ما زال هو الملاذ الآمن الأكثر شعبية في ظل الأزمات الاقتصادية التي تُحدّق بالعالم، جراء جائحة كورونا وغيرها من الأسباب، وذلك على النحو الآتي:

  1. في البداية، فإن عيار 21 سجّل 827 جنيهًا للجرام.
  2. ثمّ عيار 24 سجّل 945 جنيهًا للجرام.
  3. يلي ذلك عيار 18 سجّل 709 جنيهات للجرام.
  4. بعد ذلك، الجنيه الذهب سجّل 6616 جنيهًا.
  5. أخيرًا، الأوقية سجّلت 1898 دولارًا أمريكيًّا.
  6. وعالميًا أنهت أسعار الذهب أولى جلسات التداول في العام الجديد، أمس، مرتفعة.
  7. وصعد الذهب بقيمة طفيفة إلى 1898.6 دولار للأوقية بنسبة ارتفاع 0.02% مقارنة ببداية الجلسة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
  8. واليوم وغدا عطلة رسمية في البورصات العالمية.

توقعات بارتفاع المعدن الأصفر في مصر

  • بداية، فإن التوقعات تستند إلى جائحة كورونا في زيادة ثمن الأوقية خلال الفترة المقبلة.
  • من هذه التوقعات، أيضًا، ارتفاع السعر محليا، متأثرًا بالسعر العالمي
  • لكن الإقبال يقل على محلات الصاغة والشراء بسبب بانتشار الجائحة، أيضًا، وآثارها الاقتصادية السلبية.
  • فيما يتوقع البعض تحسن الإقبال في العام الجديد 2021م.
  • كما يتأثر المعدن الثمين في مصر بسعر الدولار أمام الجنيه.
  • وكلما انخفض سعر الدولار عالميا زاد الإقبال على الذهب وبالتالي ارتفع السعر.
  • أخيرًا، فإن المعدن الثمين ما زال الملجأ للمستثمرين والعوام في جميع أنحاء العالم، في أوقات الأزمات.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 943 إلى 945
عيار 22 864 إلى 866
عيار 21 825 إلى 827
عيار 18 707 إلى 709
عيار 14 550 إلى 551
عيار 12 471 إلى 473
الاونصة 29,323 إلى 29,394
الجنيه الذهب 6,600 إلى 6,616
الكيلو 942,857 إلى 945,143
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

أحمد سعيد

صحفي مصري، أهتم برصد المعلومات من مصادرها، خِدمة للقارئ المصري والعربي، ورسالة لبناء جيلٍ واعٍ يسير على المبادئ والأخلاق بالعلم والمعرفة.

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