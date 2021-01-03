تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 3 يناير 2021

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 3 يناير 2021، استقرارًا لليوم الثالث، إذ ثبت ثمن عيار 21 الأكثر تداولا ومبيعًا في مصر عند 827 جنيهًا للجرام في سوق الصاغة على مستوى الجمهورية، دون حساب سعر المصنعية التي تختلف من مكان لآخر، فيما يأتي هذا استقرار السعر اليوم، تزامنًا مع الإجازة الأسبوعية لجميع محلات المجوهرات.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 3 يناير 2021

وعبر موقعنا “كلمة” ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 3 يناير 2021م، خدمة للمواطنين الراغبين في معرفة هذه الأسعار قبل الإقبال على الشراء أو البيع، سيما أن هذا المعدن النفيس ما زال هو الملاذ الآمن الأكثر شعبية في ظل الأزمات الاقتصادية التي تُحدّق بالعالم، جراء جائحة كورونا وغيرها من الأسباب، وذلك على النحو الآتي:

في البداية، فإن عيار 21 سجّل 827 جنيهًا للجرام. ثمّ عيار 24 سجّل 945 جنيهًا للجرام. يلي ذلك عيار 18 سجّل 709 جنيهات للجرام. بعد ذلك، الجنيه الذهب سجّل 6616 جنيهًا. أخيرًا، الأوقية سجّلت 1898 دولارًا أمريكيًّا. وعالميًا أنهت أسعار الذهب أولى جلسات التداول في العام الجديد، أمس، مرتفعة. وصعد الذهب بقيمة طفيفة إلى 1898.6 دولار للأوقية بنسبة ارتفاع 0.02% مقارنة ببداية الجلسة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج. واليوم وغدا عطلة رسمية في البورصات العالمية.

توقعات بارتفاع المعدن الأصفر في مصر

بداية، فإن التوقعات تستند إلى جائحة كورونا في زيادة ثمن الأوقية خلال الفترة المقبلة.

من هذه التوقعات، أيضًا، ارتفاع السعر محليا، متأثرًا بالسعر العالمي

لكن الإقبال يقل على محلات الصاغة والشراء بسبب بانتشار الجائحة، أيضًا، وآثارها الاقتصادية السلبية.

فيما يتوقع البعض تحسن الإقبال في العام الجديد 2021م.

كما يتأثر المعدن الثمين في مصر بسعر الدولار أمام الجنيه.

وكلما انخفض سعر الدولار عالميا زاد الإقبال على الذهب وبالتالي ارتفع السعر.

أخيرًا، فإن المعدن الثمين ما زال الملجأ للمستثمرين والعوام في جميع أنحاء العالم، في أوقات الأزمات.