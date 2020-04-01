أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1 أبريل: عيار 21 بـ690 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 1 أبريل 2020، انخفاضًا في السوق المحلي، لليوم الثالث على التوالي، بالتوازي مع هبوط الذهب عالميًّا وصعود سعر الدولار والأسهم بفضل آمال بتعافي الأنشطة الاقتصادية الصينية لكن الطلب على المعدن النفيس أبقته على مسار تحقيق مكاسب فصلية لسادس مرة على التوالي.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية، اليوم، الأربعاء: إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 690 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 إلى 591 جنيها، وسعر عيار 24 إلى 789 جنيها، والجنيه الذهب إلى 5520 جنيهَا.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1 أبريل 2020

وفي سياق الحديث عن أسعار الذهب في مصر اليوم، فقد انخفض المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 1594 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0654 بتوقيت جرينتش، فيما صعدت الأسعار خلال الربع الحالي بنسبة 6% وزادت بنسبة 2% هذا الشهر.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بعوامل عديدة تُسهم في زيادتها أو انخفاضها بشكل متغير على مدار اليوم، من أبرزها:

سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية.

أسعار الأوقية في بورصة الذهب.

القرارات الاقتصادية عالميًّا.

وذكر وصفى أمين واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن بعض التجار قد يلجأون إلى الإغلاق الجزئي بسبب الانخفاض المتتالي للذهب، فضلا عن عدم وجود أي مشتر في هذه الأيام، متوقعًا ارتفاع الأسعار خلال الأيام المقبلة بعد عملية جنى الأرباح وتزايد المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.