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أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1 أبريل: عيار 21 بـ690 جنيهًا

بواسطة أحمد سعيد
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1 أبريل أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1 أبريل

شهدت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 1 أبريل 2020، انخفاضًا في السوق المحلي، لليوم الثالث على التوالي، بالتوازي مع هبوط الذهب عالميًّا وصعود سعر الدولار والأسهم بفضل آمال بتعافي الأنشطة الاقتصادية الصينية لكن الطلب على المعدن النفيس أبقته على مسار تحقيق مكاسب فصلية لسادس مرة على التوالي.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية، اليوم، الأربعاء: إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 690 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 إلى 591 جنيها، وسعر عيار 24 إلى 789 جنيها، والجنيه الذهب إلى 5520 جنيهَا.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1 أبريل 2020

وفي سياق الحديث عن أسعار الذهب في مصر اليوم، فقد انخفض المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 1594 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0654 بتوقيت جرينتش، فيما صعدت الأسعار خلال الربع الحالي بنسبة 6% وزادت بنسبة 2% هذا الشهر.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بعوامل عديدة تُسهم في زيادتها أو انخفاضها بشكل متغير على مدار اليوم، من أبرزها:

  • سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية.
  • أسعار الأوقية في بورصة الذهب.
  • القرارات الاقتصادية عالميًّا.

وذكر وصفى أمين واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن بعض التجار قد يلجأون إلى الإغلاق الجزئي بسبب الانخفاض المتتالي للذهب، فضلا عن عدم وجود أي مشتر في هذه الأيام، متوقعًا ارتفاع الأسعار خلال الأيام المقبلة بعد عملية جنى الأرباح وتزايد المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24781 إلى 785
عيار 22716 إلى 720
عيار 21683 إلى 687
عيار 18585 إلى 589
عيار 14455 إلى 458
عيار 12390 إلى 393
الاونصة24,276 إلى 24,418
الجنيه الذهب5,464 إلى 5,496
الكيلو780,571 إلى 785,143
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

أحمد سعيد

    صحفي مصري، أهتم برصد المعلومات من مصادرها، خِدمة للقارئ المصري والعربي، ورسالة لبناء جيلٍ واعٍ يسير على المبادئ والأخلاق بالعلم والمعرفة.

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