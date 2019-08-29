أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 29/8/2019 .. وخبير ينصح بشراء الذهب عند أي مستوى

أسعار الذهب تشهد تطورات متسارعة خلال الفترة الأخيرة ، فقد ارتفعت بشكل جنوني ووصلت إلى أعلى مستوياتها منذ نحو 6 سنوات ، في السوق العالمية او بالسوق المحلية وبشكل غير مسبوق ، على خلفية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، وخاصة بعد فرض ترامب مؤخرًا ضرائب على الصين ، وفي ظل التوقعات بزيادات جديدة خلال الفترة المقبلة ، قال المحلل الاقتصادي مارك موباس ، مؤسس “موباس كابيتال بارتينير” ، لوكالة “بلومبرج”: إن “الآفاق طويلة الآجل للذهب تشير لصعود ملحوظ ، مع حقيقة أن المعروض النقدي من المتوقع أن يرتفع ، ودعا ناصحًا “بصراحة أعتقد يجب أن تشتري الذهب عند أي مستوى”.

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع متواصل في أسعار الذهب

سجل سعر الذهب اليوم الخميس مع بداية التعاملات ارتفاعًا بنحو جنيه في سعر الجرام مقارنة مع اقفال باب التداول بالأمس مع توقعات بمزيد من الإرتفاعات خلال الساعات القليلة القادة وخلال الفترة المقبلة عمومًا، ويسجل جرام عيار 21 الأكثر شيوعًا وشراءً في مصر ، سعر 709 جنيه ، وفيما يلي ننشر الأسعار المتداولة في محلات الصاغة المصرية اليوم محدثة لحظة بلحظة وفور حدوث أي تغييرات جديدة على الأسعار:

سعر جرام الذهب عيار 24 : 811 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 22 : 744 جنيه .

سعر جرام الذهب عيار 21: 710 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 18 : 609 جنيه

سعر الأونصة ( الأوقية) : 25,235 جنيه

سعر الجنيه الذهب: 5,680 جنيه

سعر كيلو الذهب : 811,429 جنيه

توقعات مزيد من ارتفاع أسعار الذهب

في ظل سعي البنوك المركزية لخفض أسعار الفوائد ، فإن طباعة النقود سوف تزيد وتيرتها بشكل كبير للغاية ، بحسب الخبير مارك موباس ، وأضاف أنه يرشح تخصيص نحو 10% من المحفظة الاستثمارية لصالح الذهب ، وأن التقاش زيادة دور العملات الإلكترونية مثل البيتكوين ، حفّز النقاش في سوق المعادن النفيسة حول ما يتعلق بقيمتها الحقيقية ، وإذا كان ارتفاع سعرها بشكل عام سيصرف الإنتباه عن الذهب باعتباره الملاذ الآمن ، وهذا كله سيساهم في تعزيز زيادة الإقبال على الذهب.