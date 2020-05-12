شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان 1441هـ، استقرارًا في محلات الصاغة المختلفة، مقارنة بأسعار أمس الإثنين، بحسب تصريحات صحفية، لنادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية.

يأتي ذلك في ظل ارتفاع أسعار المعدن الأصفر على المستوى العالمي اليوم الثلاثاء، وذلك خلال جلسة متذبذبة، شهدت فيها الأوقية (الأونصة) زيادة بنحو 7.9 دولارات أي بنسبة 0.47%، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الإثنين، وفقًا لبيانات وكالة “بلومبرج” الأمريكية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

ويرصد موقع “كلمة” أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء، وفقًا لنادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية، إذ جاءت على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 21 سجّل 745 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 18 سجّل 639 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 24 سجّل 851 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب سجّل 5960 جنيهًا.

سعر الأوقية (الأونصة) سجّل 1705 دولارات.

ارتفاع الأسعار عالميًّا

وفي الوقت الذي استقرت في أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء، فقد شهد سعر المعدن النفيس صعودًا على المستوى العالمي اليوم، في ظل وجود مخاوف من فيروس كورونا المستجد، وكذلك من حدة التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بعد اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين بأنها سبب انتشار وباء “كوفيد -19″، وفقًا لـ”رويترز”.

وأفادت وكالة “رويترز”، بأن الذهب صعد في التعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 1698.09 دولار للأوقية بحلول الساعة 0617 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفع في التعاملات الآجلة بنسبة 0.4% ليصل إلى1704.10 دولار للأوقية (الأونصة).