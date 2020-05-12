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أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 12 مايو 2020

بواسطة أحمد سعيد
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 12 مايو 2020

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان 1441هـ، استقرارًا في محلات الصاغة المختلفة، مقارنة بأسعار أمس الإثنين، بحسب تصريحات صحفية، لنادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية.

يأتي ذلك في ظل ارتفاع أسعار المعدن الأصفر على المستوى العالمي اليوم الثلاثاء، وذلك خلال جلسة متذبذبة، شهدت فيها الأوقية (الأونصة) زيادة بنحو 7.9 دولارات أي بنسبة 0.47%، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الإثنين، وفقًا لبيانات وكالة “بلومبرج” الأمريكية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

ويرصد موقع “كلمة” أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء، وفقًا لنادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية، إذ جاءت على النحو التالي:

  • سعر الذهب عيار 21 سجّل 745 جنيهًا للجرام.
  • سعر الذهب عيار 18 سجّل 639 جنيهًا للجرام.
  • سعر الذهب عيار 24 سجّل 851 جنيهًا للجرام.
  • سعر الجنيه الذهب سجّل 5960 جنيهًا.
  • سعر الأوقية (الأونصة) سجّل 1705 دولارات.

ارتفاع الأسعار عالميًّا

وفي الوقت الذي استقرت في أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء، فقد شهد سعر المعدن النفيس صعودًا على المستوى العالمي اليوم، في ظل وجود مخاوف من فيروس كورونا المستجد، وكذلك من حدة التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بعد اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين بأنها سبب انتشار وباء “كوفيد -19″، وفقًا لـ”رويترز”.

وأفادت وكالة “رويترز”، بأن الذهب صعد في التعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 1698.09 دولار للأوقية بحلول الساعة 0617 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفع في التعاملات الآجلة بنسبة 0.4% ليصل إلى1704.10 دولار للأوقية (الأونصة).

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 848 إلى 850
عيار 22 777 إلى 779
عيار 21 742 إلى 744
عيار 18 636 إلى 638
عيار 14 495 إلى 496
عيار 12 424 إلى 425
الاونصة 26,373 إلى 26,444
الجنيه الذهب 5,936 إلى 5,952
الكيلو 848,000 إلى 850,286
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

أحمد سعيد

صحفي مصري، أهتم برصد المعلومات من مصادرها، خِدمة للقارئ المصري والعربي، ورسالة لبناء جيلٍ واعٍ يسير على المبادئ والأخلاق بالعلم والمعرفة.

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