أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 5 سبتمبر 2020: التراجع مستمر

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 5 سبتمبر 2020، تراجعًا بقيمة جنيهين، مقارنة بأسعار يوم أمس الجمعة، إذ سجل عيار 21 الأكثر مبيعًا وتداولا في مصر 848 جنيهًا في الأسواق المحلية، مقابل 850 جنيهًا يوم أمس، ليواصل المعدن الأصفر تراجعه الذي بدأه منذ بداية الأسبوع الماضي.

وسجل سعر المعدن النفيس هبوطًا ملحوظًا، خلال الفترة الماضية، في الأسواق المحلية، على خلفية تراجع الأسعار في السوق العالمي، وهبوط سعر الأوقية إلى قرب 1933 دولارًا أمريكيًّا، بعد تسريب تقارير تفيد بتحسن في الاقتصاد الأمريكي، خلال الفترة المقبلة، وهو ما دفع المستثمرين إلى التفاؤل والتوقف عن شراء الذهب، ليتراجع السعر، وتتأثر به الأسواق المحلية.

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 5 سبتمبر

وننشر من خلال موقعنا “كلمة” أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 5 سبتمبر 2020، خدمة للقراء المهتمين بسعر المعدن الأصفر، على المستوى المحلي والعالمي، إذ يتردد البعض على شراء المشغولات الذهب، فيما يرغب آخرون في شراء السبائك، حتى لا يغرمون سعر المصنعية الذي يتحكم السعر النهائي لسعر الجرام، إذ جاءت الأسعار على النحو الآتي:

عيار 21 سجّل 848 جنيهًا للجرام. عيار 24 سجّل 969.5 جنيه للجرام. عيار 18 سجّل 726.5 جنيه للجرام. سعر الجنيه الذهب سجّل 6788 جنيهًا. سعر الأوقية سجّل 1933.9 دولار أمريكي.

تراجع سعر الأوقية خلال أسبوع مقابل الدولار

وفي سياق نشر أسعار الذهب في مصر اليوم السبت، فإن السعر العالمي للأوقية تراجع بتعاملات أمس الجمعة، في مقابل ارتفاع الدولار الذي تأثر إيجابًا بيانات أمريكية عن التوظيف، وهو ما تسبب في خسارة المعدن الأصفر على مدار أسبوع بنحو 2%، وفقًا لوكالة “رويترز”.

وأوضحت “رويترز” أن الدولار سجل ارتفاعًا بنسبة وصلت إلى 0.5%، ليكون الأسبوع الأول الذي حقق فيه هذا الارتفاع في مقابل الذهب منذ أبريل الماضي.