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أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 5 سبتمبر 2020: التراجع مستمر

بواسطة أحمد سعيد
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 5 سبتمبر 2020 تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 5 سبتمبر 2020

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 5 سبتمبر 2020، تراجعًا بقيمة جنيهين، مقارنة بأسعار يوم أمس الجمعة، إذ سجل عيار 21 الأكثر مبيعًا وتداولا في مصر 848 جنيهًا في الأسواق المحلية، مقابل 850 جنيهًا يوم أمس، ليواصل المعدن الأصفر تراجعه الذي بدأه منذ بداية الأسبوع الماضي.

وسجل سعر المعدن النفيس هبوطًا ملحوظًا، خلال الفترة الماضية، في الأسواق المحلية، على خلفية تراجع الأسعار في السوق العالمي، وهبوط سعر الأوقية إلى قرب 1933 دولارًا أمريكيًّا، بعد تسريب تقارير تفيد بتحسن في الاقتصاد الأمريكي، خلال الفترة المقبلة، وهو ما دفع المستثمرين إلى التفاؤل والتوقف عن شراء الذهب، ليتراجع السعر، وتتأثر به الأسواق المحلية.

1 أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 5 سبتمبر
2 تراجع سعر الأوقية خلال أسبوع مقابل الدولار

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 5 سبتمبر

وننشر من خلال موقعنا “كلمة” أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 5 سبتمبر 2020، خدمة للقراء المهتمين بسعر المعدن الأصفر، على المستوى المحلي والعالمي، إذ يتردد البعض على شراء المشغولات الذهب، فيما يرغب آخرون في شراء السبائك، حتى لا يغرمون سعر المصنعية الذي يتحكم السعر النهائي لسعر الجرام، إذ جاءت الأسعار على النحو الآتي:

  1. عيار 21 سجّل 848 جنيهًا للجرام.
  2. عيار 24 سجّل 969.5 جنيه للجرام.
  3. عيار 18 سجّل 726.5 جنيه للجرام.
  4. سعر الجنيه الذهب سجّل 6788 جنيهًا.
  5. سعر الأوقية سجّل 1933.9 دولار أمريكي.

تراجع سعر الأوقية خلال أسبوع مقابل الدولار

وفي سياق نشر أسعار الذهب في مصر اليوم السبت، فإن السعر العالمي للأوقية تراجع بتعاملات أمس الجمعة، في مقابل ارتفاع الدولار الذي تأثر إيجابًا بيانات أمريكية عن التوظيف، وهو ما تسبب في خسارة المعدن الأصفر على مدار أسبوع بنحو 2%، وفقًا لوكالة “رويترز”.

وأوضحت “رويترز” أن الدولار سجل ارتفاعًا بنسبة وصلت إلى 0.5%، ليكون الأسبوع الأول الذي حقق فيه هذا الارتفاع في مقابل الذهب منذ أبريل الماضي.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 967 إلى 969
عيار 22 886 إلى 888
عيار 21 846 إلى 848
عيار 18 725 إلى 727
عيار 14 564 إلى 565
عيار 12 483 إلى 485
الاونصة 30,069 إلى 30,140
الجنيه الذهب 6,768 إلى 6,784
الكيلو 966,857 إلى 969,143
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
أحمد سعيد

صحفي مصري، أهتم برصد المعلومات من مصادرها، خِدمة للقارئ المصري والعربي، ورسالة لبناء جيلٍ واعٍ يسير على المبادئ والأخلاق بالعلم والمعرفة.

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