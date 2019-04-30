“أسعار الذهب” في مصر اليوم 1/5/2019 .. المعدن الأصفر يرتفع نسبيا

أسعار الذهب في مصر اليوم 1/5/2019 نقدمها لكم في أخر تحديث لسعر الذهب على الموقع الرسمي للذهب ومقارنة وتحليل لارتفاع وانخفاض سعر جرام الذهب وعمل مقارنة بأسعار الذهب في السوق المصري خلال الأيام السابقة لمعرفة التغيرات التي تحدث علي سعر المعدن الأصفر الذي لا يستقر عند سعر معين ويتعرض للتغيرات طبقا للكثير من العوامل الاقتصادية .

أسعار الذهب اليوم

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 708.98 جنيه $41.29 سعر الذهب عيار 22 649.91 جنيه $37.85 اسعار الذهب عيار 21 620.37 جنيه $36.13 اسعار الذهب عيار 18 531.75 جنيه $30.97 سعر الذهب عيار 14 413.58 جنيه $24.09 سعر الذهب عيار 12 354.49 جنيه $20.64 سعر الذهب عيار 9 265.87 جنيه $15.48 اسعار أوقية الذهب 22,049 جنيه $1,284 اسعار جنيه الذهب 4,963 جنيه $289.03 اسعار كيلو الذهب 708,982 جنيه $41,289

أسعار الذهب في أخر اسبوع

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 29 إبريل 707.04 618.68 530.29 412.44 353.52 28 إبريل 710.51 621.71 532.89 414.46 355.25 27 إبريل 709.43 620.77 532.08 413.84 354.71 26 إبريل 709.87 621.15 532.41 414.09 354.93 25 إبريل 705.84 617.62 529.39 411.74 352.92 24 إبريل 705.33 617.18 529.00 411.44 352.66 23 إبريل 702.84 615.00 527.14 409.99 351.42 22 إبريل 704.03 616.04 528.03 410.69 352.02 21 إبريل 705.63 617.44 529.23 411.62 352.81 20 إبريل 705.40 617.24 529.06 411.49 352.70

والأن تستطيعون عمل المقارنة بكل بساطة ونجد بأن الذهب بدأ في الارتفاع مرة أخري بعد أن أخذ منحني الانخفاض في آخر الأيام ليستقر سعر الذهب كما هو موضح بالجدول.

التحليل الفني بالرسم البياني

يوضح الرسم البياني حالة الذهب منذ شهر مارس فكان سعر الذهب ينخفض يوميا حتي استقر في وسط أبريل ليبدأ في الزيادة من جديد ويمكنكم اختيار الأوقات التي تناسبكم من وجهة نظركم للبيع أو الشراء أو التداول فتعتبر تجارة الذهب من أهم وأكبر انظمة التجارة على مستوى العالم .

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