أسعار الذهب في مصر تتراجع اليوم الأربعاء 30 ديسمبر.. وعيار 24 يسجل 937.25 جنيه

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020م، تراجعًا بقيمة 4 جنيهات، مقارنة بأسعار يوم أمس الثلاثاء، إذ جاء عيار 21 بسعر 820 جنيهًا للجرام، مقابل 824 جنيهًا للجرام يوم أمس، في محلات الصاغة دون حساب سعر المصنعية، فيما يأتي ذلك وسط توقعات بظهور تذبذب في ثمن الجرام.

أسعار الذهب في مصر تتراجع اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020

وعبر موقعنا “كلمة” ننشر أسعار الذهب في مصر تتراجع اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020م، خدمة للمواطنين في جمع المحافظات الراغبين في معرفة ثمن الجرام قبل الإقبال على البيع أو الشراء، وذلك على النحو الآتي:

في البداية، عيار 21 سجّل 820 جنيهًا للجرام. بعد ذلك، عيار 24 سجّل 937.25 جنيه للجرام. ثمّ عيار 18 سجّل 702.75 جنيه للجرام. يلي ذلك الجنيه الذهب 6560 جنيهًا. أخيرًا، الأوقية سجلت 1880 دولارًا أمريكيًّا.

سعر المعدن الأصفر خلال 2020

بداية، فإن المعدن الأصفر شهد اضطرابات واضحة خلال هذا العام الذي أوشك على الانتهاء.

تأثر هذا المعدن في مصر بثمن الأوقية في العالم.

فيما سجل أرباحًا وصلت إلى 23% خلال 2020.

لكن المبيعات تراجعت بشكل كبير بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

كما أن المستهلك ينتظر دائما هبوط الأسعار بشكل كبير، حتى يقبل على الشراء.

صعود المعدن النفيس في مصر وعلى المستوى العالمي متوقف على تراجع سعر الدولار عالميًّا.

أخيرًا، فإن استمرار أزمة كورونا وظهور سلالات جديدة من المرض يؤدي إلى مزيد من الاستثمار في المعدن الثمين.