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أسعار الذهب في مصر تتراجع اليوم الأربعاء 30 ديسمبر.. وعيار 24 يسجل 937.25 جنيه

بواسطة أحمد سعيد
أسعار الذهب في مصر تتراجع اليوم الأربعاء 30 ديسمبر تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020م، تراجعًا بقيمة 4 جنيهات، مقارنة بأسعار يوم أمس الثلاثاء، إذ جاء عيار 21 بسعر 820 جنيهًا للجرام، مقابل 824 جنيهًا للجرام يوم أمس، في محلات الصاغة دون حساب سعر المصنعية، فيما يأتي ذلك وسط توقعات بظهور تذبذب في ثمن الجرام.

1 أسعار الذهب في مصر تتراجع اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020
2 سعر المعدن الأصفر خلال 2020

أسعار الذهب في مصر تتراجع اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020

وعبر موقعنا “كلمة” ننشر أسعار الذهب في مصر تتراجع اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020م، خدمة للمواطنين في جمع المحافظات الراغبين في معرفة ثمن الجرام قبل الإقبال على البيع أو الشراء، وذلك على النحو الآتي:

  1. في البداية، عيار 21 سجّل 820 جنيهًا للجرام.
  2. بعد ذلك، عيار 24 سجّل 937.25 جنيه للجرام.
  3. ثمّ عيار 18 سجّل 702.75 جنيه للجرام.
  4. يلي ذلك الجنيه الذهب 6560 جنيهًا.
  5. أخيرًا، الأوقية سجلت 1880 دولارًا أمريكيًّا.

سعر المعدن الأصفر خلال 2020

  • بداية، فإن المعدن الأصفر شهد اضطرابات واضحة خلال هذا العام الذي أوشك على الانتهاء.
  • تأثر هذا المعدن في مصر بثمن الأوقية في العالم.
  • فيما سجل أرباحًا وصلت إلى 23% خلال 2020.
  • لكن المبيعات تراجعت بشكل كبير بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.
  • كما أن المستهلك ينتظر دائما هبوط الأسعار بشكل كبير، حتى يقبل على الشراء.
  • صعود المعدن النفيس في مصر وعلى المستوى العالمي متوقف على تراجع سعر الدولار عالميًّا.
  • أخيرًا، فإن استمرار أزمة كورونا وظهور سلالات جديدة من المرض يؤدي إلى مزيد من الاستثمار في المعدن الثمين.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 934 إلى 936
عيار 22 856 إلى 858
عيار 21 817 إلى 819
عيار 18 700 إلى 702
عيار 14 545 إلى 546
عيار 12 467 إلى 468
الاونصة 29,039 إلى 29,110
الجنيه الذهب 6,536 إلى 6,552
الكيلو 933,714 إلى 936,000
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
أحمد سعيد

صحفي مصري، أهتم برصد المعلومات من مصادرها، خِدمة للقارئ المصري والعربي، ورسالة لبناء جيلٍ واعٍ يسير على المبادئ والأخلاق بالعلم والمعرفة.

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