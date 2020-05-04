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أسعار الذهب في مصر ترتفع اليوم الإثنين 4 مايو 2020

بواسطة أحمد سعيد
أسعار الذهب في مصر ترتفع اليوم الإثنين أسعار الذهب في مصر ترتفع اليوم الإثنين 4 مايو 2020

شهدت أسعار أسعار الذهب في مصر، ارتفاعًا بقيمة 4 جنيهات، في بداية تعاملات الأسبوع، الموافق 4 مايو 2020، وذلك في سوق الصاغة، إذ سجل عيار 21، الأكثر مبيعا وتداولاً في البلاد 745 جنيهًا للجرام، بعد ارتفاع سعر أوقية الذهب إلى 1706 دولارات.

وتشير التوقعات إلى مزيدٍ من ارتفاع أسعار المعدن الأصفر، خلال الأيام المقبلة التي تسبق عيد الفطر المبارك، إذ تشهد إقبالا متزايدًا لشراء الشبكة المرتبطة بهذا الموسم، وهو ما أكده هاني جيد، رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، مشيرًا إلى أن الاتجاه الحالي للسعر العالمي هو الارتفاع نتيجة الاضطرابات التي تشهدها الأسواق جراء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

أسعار الذهب في مصر اليوم

ويرصد موقع “كلمة” أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين، في محلات الصاغة، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك اختلافًا في الأسعار من منطقة لأخرى بسبب اختلاف المصنعية، إذ جاءت الأسعار على النحو التالي:

  • سعر عيار 21 سجّل 745 جنيهًا.
  • سعر عيار 24 سجّل 851.40 جنيه.
  • سعر عيار 18 سجّل 638.55 جنيه.
  • سعر الجنيه الذهب سجّل 5960 جنيهًا.
  • سعر أوقية الذهب سجّل 1706 دولارات.

السعر العالمي

وفي سياق الحديث عن أسعار الذهب في مصر اليوم، فقد أوضح رئيس شعبة الذهب في تصريحات صحفية، أن سعر أوقية الذهب مرتفع في هذه الفترة بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أن أي حركة في سعرها يؤثر على سعر الذهب المحلي.

ويرى “هاني” أن أسعار المعدن النفيس بمصر، لن تتراجع قريبًا في ظل ارتفاع أسعار الأوقية، مشيرًا إلى أن أزمة فيروس كورونا إذ جرى حلها، وتوصل العالم إلى لقاح لعلاج الفيروس، فمن المتوقع أن تشهد الأسعار تراجعًا.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 846 إلى 848
عيار 22 775 إلى 777
عيار 21 740 إلى 742
عيار 18 634 إلى 636
عيار 14 493 إلى 495
عيار 12 423 إلى 424
الاونصة 26,302 إلى 26,373
الجنيه الذهب 5,920 إلى 5,936
الكيلو 845,714 إلى 848,000
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

أحمد سعيد

صحفي مصري، أهتم برصد المعلومات من مصادرها، خِدمة للقارئ المصري والعربي، ورسالة لبناء جيلٍ واعٍ يسير على المبادئ والأخلاق بالعلم والمعرفة.

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