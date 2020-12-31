أسعار الذهب بمصر ترتفع في آخر أيام 2020.. وعيار 21 يسجل 823 جنيهًا
شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020م، ارتفاعًا بقيمة 3 جنيهات، مقارنة بأسعار يوم أمس الأربعاء، إذ سجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في محلات الصاغة بجميع المحافظات 823 جنيهًا للجرام، فيما يأتي هذا الصعود على خلفية زيادة ثمن الأوقية عالمية ليصل إلى 1890 دولارًا أمريكيًّا، كما تشهد أسواق المعدن الأصفر محليا وعالميا حالة من التأرجح، بسبب استمرار أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، وفي الوقت نفسه الحديث عن اللقاحات المضادة للمرض وبدء تلقيها في العديد من الدول.
أسعار الذهب في مصر ترتفع في آخر أيام 2020
وننشر من خلال موقعنا “كلمة” أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس في محلات الصاغة المختلفة، خدمة للمواطنين الذين يهتمون بمعرفة الأسعار يوميًّا قبل الإقبال على البيع والشراء، وذلك على النحو الآتي:
- في البداية، فإن عيار 21 سجّل 823 جنيهًا للجرام.
- كما أن عيار 24 سجّل 940.57 جنيه للجرام.
- ثمّ يأتي عيار 18 سجّل بنحو 705.42 جنيه للجرام.
- بعد ذلك، يأتي سعر الجنيه الذهب 6584 جنيهًا.
- أخيرًا فإن سعر الأوقية 1890 دولارًا أمريكيًّا.
ثمن المعدن الأصفر خلال 2020
- بداية، فإن الأسعار شهدت اضطرابات ملحوظة خلال الشهور الماضية.
- وحقق الذهب أرباحًا بنحو 23%.
- لكن عمليات البيع والشراء تراجعت بنسبة كبيرة، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتوقف حفلات الزفاف، وشراء “الشبكة”.
- كما شهد الأسواق المحلية هدوءًا نسبيًّا في آخر شهرين من العام “نوفمبر وديسمبر”.
- فيما توجد توقعات بتغيير الأسعار مجددًا، صعودًا وهبوطًا، في العام الجديد 2021.
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|941 إلى 943
|عيار 22
|862 إلى 864
|عيار 21
|823 إلى 825
|عيار 18
|705 إلى 707
|عيار 14
|549 إلى 550
|عيار 12
|470 إلى 471
|الاونصة
|29,252 إلى 29,323
|الجنيه الذهب
|6,584 إلى 6,600
|الكيلو
|940,571 إلى 942,857
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر