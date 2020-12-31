Take a fresh look at your lifestyle.


أسعار الذهب بمصر ترتفع في آخر أيام 2020.. وعيار 21 يسجل 823 جنيهًا

بواسطة أحمد سعيد
أسعار الذهب في مصر ترتفع في آخر أيام 202 تعرف على أسعار الذهب في مصر في آخر أيام 2020

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020م، ارتفاعًا بقيمة 3 جنيهات، مقارنة بأسعار يوم أمس الأربعاء، إذ سجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في محلات الصاغة بجميع المحافظات 823 جنيهًا للجرام، فيما يأتي هذا الصعود على خلفية زيادة ثمن الأوقية عالمية ليصل إلى 1890 دولارًا أمريكيًّا، كما تشهد أسواق المعدن الأصفر محليا وعالميا حالة من التأرجح، بسبب استمرار أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، وفي الوقت نفسه الحديث عن اللقاحات المضادة للمرض وبدء تلقيها في العديد من الدول.

1 أسعار الذهب في مصر ترتفع في آخر أيام 2020
2 ثمن المعدن الأصفر خلال 2020

أسعار الذهب في مصر ترتفع في آخر أيام 2020

وننشر من خلال موقعنا “كلمة” أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس في محلات الصاغة المختلفة، خدمة للمواطنين الذين يهتمون بمعرفة الأسعار يوميًّا قبل الإقبال على البيع والشراء، وذلك على النحو الآتي:

  1. في البداية، فإن عيار 21 سجّل 823 جنيهًا للجرام.
  2. كما أن عيار 24 سجّل 940.57 جنيه للجرام.
  3. ثمّ يأتي عيار 18 سجّل بنحو 705.42 جنيه للجرام.
  4. بعد ذلك، يأتي سعر الجنيه الذهب 6584 جنيهًا.
  5. أخيرًا فإن سعر الأوقية 1890 دولارًا أمريكيًّا.

ثمن المعدن الأصفر خلال 2020

  • بداية، فإن الأسعار شهدت اضطرابات ملحوظة خلال الشهور الماضية.
  • وحقق الذهب أرباحًا بنحو 23%.
  • لكن عمليات البيع والشراء تراجعت بنسبة كبيرة، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتوقف حفلات الزفاف، وشراء “الشبكة”.
  • كما شهد الأسواق المحلية هدوءًا نسبيًّا في آخر شهرين من العام “نوفمبر وديسمبر”.
  • فيما توجد توقعات بتغيير الأسعار مجددًا، صعودًا وهبوطًا، في العام الجديد 2021.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 941 إلى 943
عيار 22 862 إلى 864
عيار 21 823 إلى 825
عيار 18 705 إلى 707
عيار 14 549 إلى 550
عيار 12 470 إلى 471
الاونصة 29,252 إلى 29,323
الجنيه الذهب 6,584 إلى 6,600
الكيلو 940,571 إلى 942,857
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
أحمد سعيد

صحفي مصري، أهتم برصد المعلومات من مصادرها، خِدمة للقارئ المصري والعربي، ورسالة لبناء جيلٍ واعٍ يسير على المبادئ والأخلاق بالعلم والمعرفة.

قد يعجبك ايضا
أخبار إقتصادية

أسعار الدولار في مصر ترتفع اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020

أخبار إقتصادية

أسعار الذهب في مصر تتراجع اليوم الأربعاء 30 ديسمبر.. وعيار 24 يسجل 937.25 جنيه

أخبار مصر

تراجع طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 819 جنيها

أخبار إقتصادية

البنك المركزي: إلغاء رسوم السحب النقدي والتحويل حتي نهاية يونيو المقبل

أخبار إقتصادية

أفضل الطرق لاستثمار الأموال والمدخرات في عام 2021 .. نصائح هامة من خبراء الاستثمار

أخبار إقتصادية

الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور برقم الهوية للفصل الدراسي الثاني

أخبار إقتصادية

في ختام التعاملات .. أسعار الذهب تواصل تراجعها اليوم الأربعاء بمحلات الصاغة بمصر

أخبار مصر

بعد ارتفاع سعره في 2020.. أشياء يمكنك شراؤها عندك امتلاكك “50 جنيه ذهب”

أخبار إقتصادية

تبحث عن قرض شراء سيارة 2021 .. تعرف الشروط والمزايا من بنكي الأهلي ومصر

أخبار إقتصادية

حجز موعد تطعيم كورونا في الكويت


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.