أسعار الذهب في مصر ترتفع لأعلى مستوى لم تُحققه من قبل

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 16 مايو 2020، الموافق 23 رمضان 1441هـ، إلى مستوى قياسي لم تحققه من قبل، بحسب تصريحات لنادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية.

وفسّر سكرتير عام شعبة الذهب، ارتفاع أسعار المعدن النفيس في السوق المحلي، إلى القفزة التي حققها على المستوى العالمي اليوم، إذ وصل سعر الأوقية (الأونصة) إلى 1743.6 دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى مُنذ 7 سنوات.

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت

وأوضح “نجيب” أن أسعار الذهب في مصر سجلت ارتفاعًا ملحوظًا إذ وصل سعر جرام الذهب عيار “21”، اليوم السبت، إلى 757 جنيهًا، وهو أعلى سعر له في تاريخه حتى الآن، مشيرًا إلى أن الأسعار جاءت على النحو التالي في محلات الصاغة المختلفة، مع فروق في الأسعار باختلاف الأماكن:

عيار 21 سجّل 757 جنيهًا.

عيار 24 سجّل 865 جنيهًا.

عيار 18 سجّل 649 جنيهًا.

الجنيه الذهب سجّل 6056 جنيهًا.

سعر الأوقية (الأونصة) سجّل 1743.6 دولار أمريكي.

أزمة بين أمريكا والصين

ووفقًا لوكالة “رويترز” للأنباء إن أسعار الذهب على المستوى العالمي، صعدت أمس بأكثر من 1% لتصل إلى مستوى لم تشهده من أكثر من 7 سنوات مضت، مشيرة إلى أن تجدد التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين أدى إلى مخاوف بشأن تراجع اقتصادي كبير، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

ورغم تلك الأزمة، فإن الذهب استفاد منها كونه ملاذا آمنا في ظل القرارات والاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالاقتصاد العالمي، إذ يُقبل عليه المسثمرون بشكل كبير، خلال هذه الفترات.