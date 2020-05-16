Take a fresh look at your lifestyle.


أسعار الذهب في مصر ترتفع لأعلى مستوى لم تُحققه من قبل

بواسطة أحمد سعيد
ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم السبت ارتفاع أسعار الذهب في مصر لأعلى مستوى اليوم السبت

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 16 مايو 2020، الموافق 23 رمضان 1441هـ، إلى مستوى قياسي لم تحققه من قبل، بحسب تصريحات لنادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية.

وفسّر سكرتير عام شعبة الذهب، ارتفاع أسعار المعدن النفيس في السوق المحلي، إلى القفزة التي حققها على المستوى العالمي اليوم، إذ وصل سعر الأوقية (الأونصة) إلى 1743.6 دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى مُنذ 7 سنوات.

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت

وأوضح “نجيب” أن أسعار الذهب في مصر سجلت ارتفاعًا ملحوظًا إذ وصل سعر جرام الذهب عيار “21”، اليوم السبت، إلى 757 جنيهًا، وهو أعلى سعر له في تاريخه حتى الآن، مشيرًا إلى أن الأسعار جاءت على النحو التالي في محلات الصاغة المختلفة، مع فروق في الأسعار باختلاف الأماكن:

  • عيار 21 سجّل 757 جنيهًا.
  • عيار 24 سجّل 865 جنيهًا.
  • عيار 18 سجّل 649 جنيهًا.
  • الجنيه الذهب سجّل 6056 جنيهًا.
  • سعر الأوقية (الأونصة) سجّل 1743.6 دولار أمريكي.

أزمة بين أمريكا والصين

ووفقًا لوكالة “رويترز” للأنباء إن أسعار الذهب على المستوى العالمي، صعدت أمس بأكثر من 1% لتصل إلى مستوى لم تشهده من أكثر من 7 سنوات مضت، مشيرة إلى أن تجدد التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين أدى إلى مخاوف بشأن تراجع اقتصادي كبير، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

ورغم تلك الأزمة، فإن الذهب استفاد منها كونه ملاذا آمنا في ظل القرارات والاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالاقتصاد العالمي، إذ يُقبل عليه المسثمرون بشكل كبير، خلال هذه الفترات.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 863 إلى 865
عيار 22 791 إلى 793
عيار 21 755 إلى 757
عيار 18 647 إلى 649
عيار 14 503 إلى 505
عيار 12 431 إلى 433
الاونصة 26,835 إلى 26,906
الجنيه الذهب 6,040 إلى 6,056
الكيلو 862,857 إلى 865,143
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

أحمد سعيد

صحفي مصري، أهتم برصد المعلومات من مصادرها، خِدمة للقارئ المصري والعربي، ورسالة لبناء جيلٍ واعٍ يسير على المبادئ والأخلاق بالعلم والمعرفة.

قد يعجبك ايضا
أخبار إقتصادية

زكاة الفطر.. “التموين” تطرح كوبونات السلع للتكافل بين المواطنين

أخبار إقتصادية

منحة الـ500 جنيه.. “القوى العاملة” تُصدر بيانًا بشأن صرفها للمتخلفين

أخبار إقتصادية

ارتفاع سعر الدواجن اليوم السبت 16-5-2020 طبقاً لأسعار البورصة اليوم

أخبار إقتصادية

الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور برقم الهوية للفصل الدراسي الثاني

أخبار إقتصادية

طرح الإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعي.. شروط ومساحة وأسعار

أخبار إقتصادية

وزارة التجارة تعلن حقيقة تراجع الصادرات بنسبة 25%

أخبار إقتصادية

البترول تعلن حقيقة رفع سعر اسطوانة الغاز

أخبار إقتصادية

التموين تطرح سلع ومنتجات غذائية بأسعار مخفضة وتواصل صرف مقررات مايو الجاري

أخبار إقتصادية

“المركزي للإحصاء” يكشف عن معدل البطالة في مصر قبل وبعد أزمة كورونا

أخبار إقتصادية

الصحة تكشف الخطة الكاملة للتعايش مع كورونا في مصر


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.