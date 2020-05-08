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أسعار الذهب في مصر ترتفع 8 جنيهات اليوم الجمعة 8 مايو 2020

بواسطة أحمد سعيد
أسعار الذهب في مصر ترتفع 8 جنيهات اليوم أسعار الذهب في مصر ترتفع 8 جنيهات اليوم الجمعة

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 8 مايو 2020، الموافق 15 رمضان 144هـ، ارتفاعًا، بقيمة 8 جنيهات، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار المعدن النفيس عالميًّا من 1692 دولارًا إلى 1720 دولارًا للأوقية (الأونصة).

ويلجأ كثير من الأفراد العاديين ورجال الأعمال في مصر إلى استثمار أموالهم في الذهب، باعتباره الملاذ الآمن، في مواجهة عواصف الأزمات الاقتصادية التي تهب بين الحين والآخر، وآخرها ما سببته أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، في أغلب دول العالم.

أسعار الذهب في مصر

وينشر موقع “كلمة” أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة، في محلات الصاغة المختلفة، وذلك مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الأسعار تختلف من مكان لآخر، وفقًا لسعر المصنعية، إذ جاء متوسط الأسعار على النحو التالي:

  • سعر عيار 21 سجّل 751 جنيهًا.
  • سعر عيار 24 سجّل 858.25 جنيه.
  • سعر عيار 18 سجّل 643.70 جنيه.
  • سعر الجنيه الذهب سجل 6008 جنيهات.
  • سعر الأوقية (الأونصة) سجّل 1720 دولارًا.

أسبار ارتفاع الأسعار

وفي سياق نشر أسعار الذهب في مصر اليوم، فسّر إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب، زيادة الأسعار بارتفاع الطلب عالميًّا، في ظل وضع الاقتصاد العالمي نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن العالم يترقّب جديًّا اكتشاف علاج للفيروس التاجي، لتخفيف الإجراءات المُكبلة للاقتصاد.

وأشار إلى أن غالبية المستثمرين قلقون بسبب التوترات بين الولايات المتحدة المتحدة الأمريكية والصين، خصوصًا بعد التصريحات الأخيرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض رسوم على الجمارك، متهمًا الصين بالمسئولية عن تفشي فيروس كورونا في العالم.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 851 إلى 854
عيار 22 780 إلى 783
عيار 21 745 إلى 747
عيار 18 639 إلى 640
عيار 14 497 إلى 498
عيار 12 426 إلى 427
الاونصة 26,479 إلى 26,551
الجنيه الذهب 5,960 إلى 5,976
الكيلو 851,429 إلى 853,714
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
أحمد سعيد

صحفي مصري، أهتم برصد المعلومات من مصادرها، خِدمة للقارئ المصري والعربي، ورسالة لبناء جيلٍ واعٍ يسير على المبادئ والأخلاق بالعلم والمعرفة.

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