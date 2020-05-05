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أسعار الذهب في مصر تنخفض اليوم الثلاثاء 5 مايو 2020

بواسطة أحمد سعيد
أسعار الذهب في مصر تنخفض اليوم أسعار الذهب في مصر تنخفض اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا بقيمة 4 جنيهات، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 5 مايو 2020، الموافق 12 رمضان 1441هـ، إذ سجّل عيار “21” الأكثر مبيعًا وتداولا في مصر 741 جنيهًا للجرام، وذلك تزامنًا مع انخفاض سعر الذهب عالميًّا.

وجاء انخفاض أسعار الذهب عالميًّا، اليوم، في ظل تحركات من جانب بعض الدول، لتخفيف القيود المرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، ومخاوف أيضًا، بشأن تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ما أدى ذلك إلى تراجع الإقبال على المعدن الأصفر.

أسعار الذهب في مصر

ويرصد موقع “كلمة” أسعار الذهب في مصر، مع بداية تعاملات اليوم، في ظل الانخفاض المحلي والعالمي، خدمة للقراء الذين يبحثون يوميا عن أسعار المعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في العالم، إذ جاءت على النحو التالي:

  • عيار 21 سجّل 741 جنيهًا.
  • عيار 24 سجّل 846.85 جنيه.
  • عيار 18 سجّل 635 جنيهًا.
  • الجنيه الذهب 5928 جنيهًا.
  • أوقية الذهب 1700 دولار.

هبوط السعر عالميا

وفي سياق الحديث عن أسعار الذهب في مصر، فقد أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، إن الذهب هبط في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1700.14 دولار للأوقية، في حين نزل في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1706.10 دولار، كما انضمت إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية إلى مجموعة من الدول التي خففت إجراءات العزل لإعادة الحياة لاقتصاداتها.

وأشارت “رويترز” إلى أنه بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفع البلاديوم 0.6% إلى 1858.91 دولار للأوقية، فيما فقد البلاتين 0.3% إلى 763.56 دولار، وتراجعت الفضة 0.4% إلى 14.77 دولار.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 846 إلى 848
عيار 22 775 إلى 777
عيار 21 740 إلى 742
عيار 18 634 إلى 636
عيار 14 493 إلى 495
عيار 12 423 إلى 424
الاونصة 26,302 إلى 26,373
الجنيه الذهب 5,920 إلى 5,936
الكيلو 845,714 إلى 848,000
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
أحمد سعيد

صحفي مصري، أهتم برصد المعلومات من مصادرها، خِدمة للقارئ المصري والعربي، ورسالة لبناء جيلٍ واعٍ يسير على المبادئ والأخلاق بالعلم والمعرفة.

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