أسعار الذهب في مصر تنخفض اليوم الثلاثاء 5 مايو 2020

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا بقيمة 4 جنيهات، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 5 مايو 2020، الموافق 12 رمضان 1441هـ، إذ سجّل عيار “21” الأكثر مبيعًا وتداولا في مصر 741 جنيهًا للجرام، وذلك تزامنًا مع انخفاض سعر الذهب عالميًّا.

وجاء انخفاض أسعار الذهب عالميًّا، اليوم، في ظل تحركات من جانب بعض الدول، لتخفيف القيود المرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، ومخاوف أيضًا، بشأن تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ما أدى ذلك إلى تراجع الإقبال على المعدن الأصفر.

أسعار الذهب في مصر

ويرصد موقع “كلمة” أسعار الذهب في مصر، مع بداية تعاملات اليوم، في ظل الانخفاض المحلي والعالمي، خدمة للقراء الذين يبحثون يوميا عن أسعار المعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في العالم، إذ جاءت على النحو التالي:

عيار 21 سجّل 741 جنيهًا.

عيار 24 سجّل 846.85 جنيه.

عيار 18 سجّل 635 جنيهًا.

الجنيه الذهب 5928 جنيهًا.

أوقية الذهب 1700 دولار.

هبوط السعر عالميا

وفي سياق الحديث عن أسعار الذهب في مصر، فقد أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، إن الذهب هبط في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1700.14 دولار للأوقية، في حين نزل في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1706.10 دولار، كما انضمت إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية إلى مجموعة من الدول التي خففت إجراءات العزل لإعادة الحياة لاقتصاداتها.

وأشارت “رويترز” إلى أنه بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفع البلاديوم 0.6% إلى 1858.91 دولار للأوقية، فيما فقد البلاتين 0.3% إلى 763.56 دولار، وتراجعت الفضة 0.4% إلى 14.77 دولار.